Ogromny sukces kultowej serii. Taka decyzja nikogo nie powinna zaskoczyć

"Oszukać przeznaczenie: więzy krwi": o czym opowiada film?

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" to szósta już odsłona popularnej serii horrorów. Opowiada historię dręczonej koszmarami dziewczyny, która odkrywa, że jej babcia przed laty oszukała przeznaczenie. Kiedy śmierć postanowiła upomnieć się o ich całą rodzinę, główna bohaterka musi wrócić w rodzinne strony i odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać to błędne, śmiertelne koło.

Nowe "Oszukać przeznaczenie" okazało się światowym hitem i przyciągnęło do kin mnóstwo widzów. Na całym świecie film zarobił ponad 285 milionów dolarów (budżet produkcji wyniósł 50 milionów), dzięki czemu został najbardziej dochodową częścią serii.

"Oszukać przeznaczenie": powstanie siódma część cyklu

Sukces szóstej odsłony popularnego od lat cyklu zagwarantował... kolejny rozdział strasznej opowieści. Lori Evans Taylor napisze scenariusz siódmej części filmu. Jest również autorką, m.in,. scenariusza do "The Edge of Normal", adaptacji powieści Carli Norton. W rolach głównych w tej produkcji, do której zdjęcia zakończyły się wiosną 2025 roku, w głównej roli wystąpi Chloë Grace Moretz.

