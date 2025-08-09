Ogromny sukces kultowej serii. Taka decyzja nikogo nie powinna zaskoczyć
Ta decyzja absolutnie nie powinna zaskoczyć nikogo. Po ogromnym sukcesie szóstej odsłony filmu, wiemy już, że nie rozstaniemy się w z tym uniwersum. Powstaje scenariusz kolejnej części.
"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" to szósta już odsłona popularnej serii horrorów. Opowiada historię dręczonej koszmarami dziewczyny, która odkrywa, że jej babcia przed laty oszukała przeznaczenie. Kiedy śmierć postanowiła upomnieć się o ich całą rodzinę, główna bohaterka musi wrócić w rodzinne strony i odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać to błędne, śmiertelne koło.
Nowe "Oszukać przeznaczenie" okazało się światowym hitem i przyciągnęło do kin mnóstwo widzów. Na całym świecie film zarobił ponad 285 milionów dolarów (budżet produkcji wyniósł 50 milionów), dzięki czemu został najbardziej dochodową częścią serii.
Sukces szóstej odsłony popularnego od lat cyklu zagwarantował... kolejny rozdział strasznej opowieści. Lori Evans Taylor napisze scenariusz siódmej części filmu. Jest również autorką, m.in,. scenariusza do "The Edge of Normal", adaptacji powieści Carli Norton. W rolach głównych w tej produkcji, do której zdjęcia zakończyły się wiosną 2025 roku, w głównej roli wystąpi Chloë Grace Moretz.
Zobacz też: Hollywoodzki gwiazdor schudł do roli 25 kilogramów. Później musiał... przytyć