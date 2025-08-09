Hollywoodzki gwiazdor schudł do roli 25 kilogramów. Później musiał... przytyć

"The Cut" to opowieść o losach dawnego boksera. Mężczyzna ze wszystkich sił stara się ponownie wrócić na ring, po tym jak przed dziesięcioma laty jego kariera została nagle przerwana. Aby to osiągnąć poddaje się trudnemu treningowi z pomocą dość ekscentrycznego trenera. Film wyreżyserował Sean Ellis, a scenariusz napisał Justin Bull. W głównych rolach występują Orlando Bloom, Caitriona Balfe, John Turturro.

"The Cut": Caitriona Balfe o roli w filmie

Swego czasu Caitriona Balfe, wcielająca się w Caitlin, żonę głównego bohatera, opowiedziała nieco o swojej roli . Okazuje się, że nawet zainteresował ją boks i żartuje, że nawet dobrze było wcielić się w bohaterkę, która nie musiała nosić gorsetu.

"Taki sport jest zdecydowanie lepszy niż gorset" - mówi Balfe. "Naprawiło to też negatywne efekty noszenia gorsetu - dziesięć lat odcisnęło swoje piętno" - dodaje.

"Kiedy rozmawiasz z osobami ze świata boksu - szczególnie tych pochodzących z klasy pracującej - dla tych dzieci sport był sposobem na wydostanie się z tarapatów. Wkładali całą swoją energię w boks (...), co pozwoliło utrzymać im wszystko w ryzach, zapomnieć o kłopotach. Ale to jednokierunkowa droga. Bierzemy całą tą energię i wkładamy ją w jedną jedyną rzecz, ale to tak naprawdę nie rozwiązuje głównego problemu".

"Znalazł coś, co pozwala mu iść po prostej drodze, ale przez to wszelkie problemy zostają z tyłu jego głowy, nierozwiązane. "Wiemy przecież, że jeśli coś tłumisz w sobie, to trzeba sobie z tym poradzić. To dotyka wielu osób w sporcie - czasami jedną rzecz potrafisz robić znakomicie, ale kosztem pozostałych".

Zdjęcie Caitriona Balfe i Orlando Bloom / Mert Alper Dervis / Anadolu / Getty Images

"The Cut": Orlando Bloom schudł zrzucił 25 kilogramów

Występ w psychologicznym dramacie wymagał wiele poświęceń od gwiazdy produkcji. "Byłem bardzo głodny" - mówił Bloom w wywiadzie dla People. "Ostatnie trzy tygodnie w Londynie przed rozpoczęciem zdjęć to był tylko tuńczyk i ogórek" - dodał.

Gwiazdor schudł prawie 25 kilogramów w niecałe trzy miesiące, a potem... musiał przytyć podczas pracy na planie.

"The Cut": kiedy pojawi się w kinach?

Film "The Cut" został po raz pierwszy zaprezentowany podczas zeszłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmów w Toronto. W Stanach Zjednoczonych film ma zadebiutować 5 września 2025 roku. Data polskiej premiery jeszcze nie została podana. W sieci pojawił się zwiastun filmu.

