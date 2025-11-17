Nowy film polskiego twórcy trafi do wielu krajów na całym świecie

"Dobry chłopiec" podbija zagraniczne rynki

"Dobry chłopiec" to kolejna międzynarodowa produkcja Jana Komasy ("Rocznica", "Boże Ciało", "Miasto '44"). Światowa premiera filmu odbyła się podczas jubileuszowej 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.



Właśnie okazało się, że produkcja trafi nie tylko na rynek amerykański, ale również do takich krajów, jak Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Japonia, kraje Beneluksu oraz na Bliski Wschód, do Portugalii, Singapuru, Bułgarii, Grecji, Tajwanu i Turcji.

W Polsce dystrybucją filmu "Dobry chłopiec" Jana Komasy zajmuje się Kino Świat. Data polskiej premiery nie została jeszcze ustalona.

"Dobry chłopiec": o czym opowiada film Jana Komasy?

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

W rolach głównych znany z poruszającej roli ojca w serialu "Dojrzewanie" Stephen Graham ("Zakazane imperium", "Przekręt") oraz Andrea Riseborough ("Birdman"), Anson Boon ("1917", "Strefa gangsterów") i Monika Frajczyk ("Zielona granica").

Za produkcję "Dobrego chłopca" odpowiadają Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski oraz producent brytyjski Jeremy Thomas. Autorem zdjęć jest Michał Dymek ("Dziewczyna z Igłą", "Prawdziwy ból", "IO"). Scenariusz napisali debiutant Bartek Bartosik we współpracy z Naqqash Khalid. Zdjęcia do filmu kręcono w Sękocinie i Warszawie oraz w plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii.