Sukces najnowszego filmu Jana Komasy na kolejnym międzynarodowym festiwalu!

Jan Komasa , który dzisiaj obchodzi urodziny, otrzymał najlepszy możliwy prezent: na zakończonym w niedzielę 20. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rzymie odtwórca głównej roli Anson Boon został uhonorowany nagrodą dla Najlepszego Aktora.

Reżyserowi na uroczystej premierze towarzyszyli aktorzy: Stephen Graham - zdobywca nagrody Emmy za serial "Dorastanie" oraz nominowana do Oscara za film "Dla Leslie" - Andrea Riseborough.

Obecnie film pokazywany jest również w Hiszpanii na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid, który potrwa do 1 listopada.

Po światowej premierze podczas 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskiej - podczas 69. Festiwalu Filmowego w Londynie - "Dobry chłopiec" zdobył uznanie krytyków filmowych. Ich zachwyty odzwierciedlone zostały w ocenach na Rotten Tomatoes, gdzie produkcja uzyskała 94% pozytywnych recenzji.

"Najnowszy film Jana Komasy łączy różne gatunki i przywodzi na myśl ‘Mechaniczną pomarańczę’ w nowoczesnym wydaniu" - czytamy w "The Wrap".

"W filmie jest coś bardzo teatralnego - potrafię sobie wyobrazić taki spektakl na londyńskim West Endzie. Być może zrobiłby znacznie mniejsze wrażenie z mniej utalentowaną obsadą: Graham i Riseborough doskonale odgrywają subtelną podłość" - pisze "The Guardian".

"Dobry chłopiec": o czym jest?

"Dobry chłopiec" to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym.

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

Zdjęcia do filmu kręcono w Sękocinie i Warszawie oraz w plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Po polskiej stronie, producentem jest Skopia Film wraz z koproducentami: Venatu Capital, Canal+ Polska, TVN Warner Bros. Discovery i Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, przy współfinansowaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.