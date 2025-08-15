Nikt nie spędza wakacji tak jak on. Znów jest o nim bardzo głośno

"Nikt 2"

"Nikt" z 2021 roku opowiadał o mężczyźnie, którego rodzina pada ofiarą napadu. Napastnicy nie wiedzą, że nie mają do czynienia ze zwykłym szarym człowiekiem. Hutch Mansell (Bob Odenkirk) to emerytowany najemnik, który dawno temu zszedł ze ścieżki przemocy. Napad uzmysławia mu, że czas na nią wrócić. Produkcja okazała się komercyjnym hitem, spotkała się też z dobrymi recenzjami. Odenkirk wyznał, że zawdzięcza jej życie. I to dosłownie! Fizyczny trening, jaki przeszedł przed pracami na planie, pozwolił mu przeżyć atak serca, którego doznał cztery lata temu.

Teraz aktor powraca w produkcji "Nikt 2" . Grany przez niego Hutch i jego żona Becca (Connie Nielsen) są przepracowani, w związku z czym oddalają się od siebie. Postanawiają więc zabrać swoje dzieci (Gage Munroe, Paisley Cadorath) na wycieczkę do Wild Bill's Majestic Midway, jedynego miejsca, w którym Hutch i jego brat Harry spędzali wakacje jako dzieci. Rodzina przybywa do małego turystycznego miasteczka Plummerville spragniona zabawy. Drobne nieporozumienie z kilkoma miejscowymi łobuzami powoduje, że Hutch znajdzie się w centrum zainteresowania Lendiny (Sharon Stone). To najbardziej szalona szefowa gangu, z jaką kiedykolwiek się spotkał.

"Opętani"

Australijski horror "Opętani" poprzez tytułową historię przejęcia ciała, spogląda na rodzinną traumę i trudny temat przemocy wśród bliskich, przekazywanej na kolejne pokolenia. Stawia pytania o to, czy można się wyzwolić z tego typu obciążeń i zacząć nowe życie. Za reżyserię odpowiada Samuel Van Grinsven ("Sequin in a Blue Room"), który razem z Jory Anast napisał także scenariusz. W rolach głównych wystąpili Dacre Montgomery ("Stranger Things") i Vicky Krieps ("The Dead Don't Hurt").

Porzucony w dzieciństwie Jack wyrusza do odległej Nowej Zelandii, aby wziąć udział w pogrzebie swojej matki. Na miejscu spotyka pogrążoną w żałobie wdowę Jill. Poszukiwania odpowiedzi stają się szczególnie niebezpieczne, gdy duch matki powraca, by zamieszkać w ciałach Jacka i Jill. Rozpoczyna się zagrażający ich życiu nocny taniec.

"Królestwo Siedmiu Mórz"

"Królestwo Siedmiu Mórz" to przygodowa animacja rodem z Norwegii. Najlepsi przyjaciele Paluch i Raven służą na statku pod dowództwem Kapitana Szablozębego, Króla Siedmiu Mórz. Ta pełna przygód wyprawa zmienia się, kiedy zła hrabina Grel znienacka atakuje statek i porywa Palucha. Wszystko to jest częścią jej sprytnego planu pokonania kapitana i przejęcia władzy nad ojczyzną piratów. Popsuć szyki zamierzają jej młoda marynarka Raven, kapitan Szablozęby oraz ekscentryczny kucharz, którzy zrobią wszystko aby powstrzymać zło i uratować Palucha. Ta pełna zwrotów akcji wyprawa udowadnia, jak bardzo liczy się przyjaźń, odwaga oraz współpraca.

W polskich kinach wciąż można obejrzeć takie hity, jak:

"O psie, który jeździł koleją 2"

"O psie, który jeździł koleją 2" to kontynuacja niezwykle popularnego filmu z 2023 roku, który zaskarbił sobie serca blisko 750 tysięcy widzów w polskich kinach. Po udanej operacji w USA Zuzia (Liliana Zajbert) wraz ze swoimi rodzicami (Mateusz Damięcki i Monika Pikuła) wraca do Polski. Na czas jej nieobecności Lampo, czyli znany w całym kraju jako PKPies ukochany czworonóg dziewczynki, zostaje oddany pod opiekę dyrektora stacji kolejowej (Adam Woronowicz). Uporządkowane życie mężczyzny, który zgodził się przyjąć pod swoje skrzydła owczarka szwajcarskiego, zamienia się w chaos wymieszany z bałaganem.

Mimo okazjonalnych psot, Lampo wciąż uwielbia jeździć pociągami. Pewnego dnia nie wraca jednak ze swoich wojaży o spodziewanym czasie, a ślad po nim urywa się i nie pomaga nawet nadajnik GPS przypięty do obroży. Spanikowany dyrektor postanawia przygarnąć ze schroniska psa tej samej rasy co Lampo, aby na jaw nie wyszło zniknięcie podopiecznego. Kiedy Zuzia przyjeżdża w rodzinne strony, od razu orientuje się, że obecny na stacji zwierzak to nie jej ukochany pies, a w dodatku to suczka i ma na imię Luna. Wspólnie ze swoim przyjacielem Antkiem i nową kudłatą kompanką udają się w pełną przygód podróż, aby rozwiązać zagadkę zniknięcia Lampo. W ślad za nimi rusza oczywiście spanikowany dyrektor.

"13 dni do wakacji"

Czy horror może zacząć się od piątkowej domówki? Nowy film Bartosza M. Kowalskiego "13 dni do wakacji" udowadnia, że tak - i to w sposób bezlitosny.

Film, inspirowany prawdziwymi historiami, powstał na podstawie scenariusza autorstwa Mirelli Zaradkiewicz, Thora Magnussona i samego reżysera. Opowiada o grupie nastolatków, których niewinna impreza staje się krwawym koszmarem - bez wyjścia, bez planu B, bez pomocy z zewnątrz. To brutalny thriller o pozornym bezpieczeństwie i przemocy, która czai się tuż za ścianą. "W '13 dniach...' technologia nie zabija, ale tworzy idealne warunki, żeby zło mogło działać bez przeszkód. I to jest przerażające - że sami zbudowaliśmy sobie tę klatkę" - mówi Bartosz M. Kowalski.

W głównych rolach w jego filmie wystąpili najzdolniejsi aktorzy młodego pokolenia: Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa, Olga Rayska i Bartek Deklewa. Wspomagają ich gwiazdy polskiego kina: Cezary Pazura czy Konrad Eleryk.

"Zakręcony piątek 2"

"Zakręcony piątek" z 2003 roku był uwspółcześnioną wersją kultowej komedii Disneya z 1977 roku z udziałem Barbary Harris i Jodie Foster. W główne role wcieliły się Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, a fabuła skupiała się na doktor Tess Coleman i jej córce Annie, które nie do końca były się w stanie dogadać. Pewnego dnia, za sprawą magicznego działania chińskich ciasteczek z wróżbą, matka i córka zamieniają się ciałami, co prowadzi do niekontrolowanych wydarzeń.



Produkcja okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym, ale na jej kontynuację musieliśmy czekać aż 22 lata. Teraz w końcu Colemanowie powracają do kin. Akcja "Zakręconego piątku 2" toczy się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części. Anna ma teraz własną córkę oraz przyszłą pasierbicę. Zmagając się z licznymi wyzwaniami, związanymi z połączeniem dwóch rodzin, Tess i Anna odkrywają, że nawet nieprawdopodobna historia potrafi się powtórzyć.

"Naga broń"

"Naga broń" to sequel, a zarazem reboot kultowej serii zapoczątkowanej pod koniec lat 80. XX wieku i z powodzeniem kontynuowanej w latach 90. W jej skład wchodziły filmy: "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" (1988), "Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?" (1991) oraz "Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga" (1994). Legendarny Leslie Nielsen wcielał się w nich w najbardziej fajtłapowatego policjanta w historii - porucznika Franka Drebbina, który z każdej opresji wychodził jednak obronną ręką.

Równie niezdarny jest jego syn - Frank Drebbin Jr., w którego w nowej "Nagiej broni" wcielił się Liam Neeson, z powodzeniem odnajdujący się w ostatnich latach w kinie akcji. U boku 73-latka oglądamy Pamelę Anderson, czyli największą seksbombę lat 90., znaną przede wszystkim z kultowego serialu "Słoneczny patrol". Ten duet rozpala wyobraźnię fanów, zwłaszcza, że ich gorąca filmowa relacja miała przenieść się także na życie prywatne. W pozostałe role wcielili się Paul Walter Hauser, Danny Huston, Kevin Durand oraz CCH Pounder. Za kamerą stanął znany z grupy "The Lonely Island" Akiva Schaffer, który napisał scenariusz razem z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Jednym z producentów jest Seth MacFarlane, twórca hitów "Głowa rodziny" i "Ted".

"Oddaj ją"

Bliźniacy Danny i Michael Philippou wywodzą się z Australii. Swoje pierwsze horrory zaczęli kręcić w wieku dziewięciu lat. W 2013 roku założyli własny kanał w serwisie YouTube, który obecnie obserwuje siedem milionów użytkowników. Cały świat usłyszał o nich za sprawą horroru "Mów do mnie" z 2023 roku. Produkcja opowiadała o grupie przyjaciół, organizującej imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Produkcja okazała się międzynarodowym hitem, który otworzył duetowi drzwi do wielkiej filmowej kariery.

Ich najnowsze dzieło "Oddaj ją" opowiada historię rodzeństwa, które odkrywa przerażające rytuały w odosobnionym domu ich nowej matki zastępczej. W obsadzie znaleźli się dwukrotnie nominowana do Oscara: Sally Hawkins ("Ksztalt wody", "Blue Jasmine"), a także Billy Barratt, Sora Wong i Jonah Wren Phillips.

"Koszmar minionego lata"

"Koszmar minionego lata" ukazał się w 1997 roku i był oparty na powieści Lois Duncan. Opowiadał o grupie młodych ludzi, która wracając z imprezy, potrąca nieznajomego mężczyznę. Obawiając się, że ten nie żyje, decydują się zatrzeć dowody swojej zbrodni. Mężczyzna jednak nie umiera. Wraca następnego lata, by się zemścić.

W filmie w głównych rolach wystąpili najpopularniejsi wówczas młodzi aktorzy: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar i Ryan Phillippe. Produkcja zarobiła ponad 125 milionów dolarów na całym świecie, w związku z czym rok później powstał jej sequel zatytułowany "Koszmar następnego lata", w którym Hewitt i Prinze Jr. do swoich ról. Po ponad dwudziestu pięciu latach znów wcielą się w Julie James i Raya Bronsona w nowej części zatytułowanej dokładnie tak jak oryginał. Na ekranie dołączyli do nich Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Jonah Hauer-King oraz Tyriq Withers.