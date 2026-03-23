Młodzi i Film 2026: co nowego w polskim kinie? Już można się zgłaszać!

45. jubileuszowa edycja festiwalu Młodzi i Film

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film to największa impreza filmowa, podczas której prezentowany jest dorobek współczesnego polskiego młodego kina. W Koszalinie na przestrzeni ponad 40 lat debiutowali między innymi tacy artyści, jak: Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Jan P. Matuszyński, Marcin Wrona czy Dariusz Gajewski.

Co roku przyjeżdżają tu młodzi twórcy, bo mogą w tym miejscu pokazać swoje pierwsze filmy, ale i zobaczyć, co robią ich koleżanki i koledzy po fachu. Mogą sprawdzić, czy interesują ich podobne tematy, czy szukają podobnych rozwiązań, mogą porozmawiać, pospierać się, nawiązać kontakty, a przede wszystkim skonfrontować z publicznością podczas spotkań "Szczerość za szczerość".

Poznaliśmy już plakat promujący to wydarzenie. Jego autorem jest Paweł Jońca, który specjalizuje się w ilustracji prasowej. Tworzy także projekty plakatów i okładek.

"To plakat o młodym kinie, które rodzi się zarówno z profesjonalnej kamery, jak i z impulsu uchwycenia chwili" - mówi Paweł Jońca.

45. Młodzi i Film w Koszalinie: zgłoszenia

Trwa nabór do trzech konkursów 45. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film 2026:

1/ Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

2/ Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

3/ Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych.

Filmy można zgłaszać do poszczególnych konkursów do 4 kwietnia poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie festiwalu.

Tegoroczna edycja Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film odbędzie się w dniach 7-13 czerwca oczywiście w Koszalinie.