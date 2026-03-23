Młodzi i Film 2026: co nowego w polskim kinie? Już można się zgłaszać!

45. jubileuszowa edycja festiwalu Młodzi i Film
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film to największa impreza filmowa, podczas której prezentowany jest dorobek współczesnego polskiego młodego kina. W Koszalinie na przestrzeni ponad 40 lat debiutowali między innymi tacy artyści, jak: Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Jan P. Matuszyński, Marcin Wrona czy Dariusz Gajewski.
Co roku przyjeżdżają tu młodzi twórcy, bo mogą w tym miejscu pokazać swoje pierwsze filmy, ale i zobaczyć, co robią ich koleżanki i koledzy po fachu. Mogą sprawdzić, czy interesują ich podobne tematy, czy szukają podobnych rozwiązań, mogą porozmawiać, pospierać się, nawiązać kontakty, a przede wszystkim skonfrontować z publicznością podczas spotkań "Szczerość za szczerość".
Poznaliśmy już plakat promujący to wydarzenie. Jego autorem jest Paweł Jońca, który specjalizuje się w ilustracji prasowej. Tworzy także projekty plakatów i okładek.
"To plakat o młodym kinie, które rodzi się zarówno z profesjonalnej kamery, jak i z impulsu uchwycenia chwili" - mówi Paweł Jońca.
45. Młodzi i Film w Koszalinie: zgłoszenia
Trwa nabór do trzech konkursów 45. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film 2026:
1/ Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych
2/ Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych
3/ Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych.
Filmy można zgłaszać do poszczególnych konkursów do 4 kwietnia poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie festiwalu.
Tegoroczna edycja Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film odbędzie się w dniach 7-13 czerwca oczywiście w Koszalinie.