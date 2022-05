W rozmowie z serwisem CNBC Murray przyznał, że podczas pracy na planie "Being Mortal" miał "konflikt opinii" z kobietą pracującą przy produkcji. "Zrobiłem coś, co myślałem że było zabawne. Nie zostało to jednak tak odebrane" - tłumaczy aktor.

Po tym, jak kobieta wniosła skargę na gwiazdora, produkcja "Being Mortal" została wstrzymana.

"Oboje jesteśmy profesjonalistami. Cenimy swoją pracę. Lubimy się. Jeśli nie jesteśmy w stanie zaufać innej osobie, dalsza współpraca, wspólne kręcenie filmu, nie ma sensu. To była dla mnie ważna lekcja" - przyznał Murray, nie podając jednak szczegółów zajścia na planie.

"Świat zmienił się od czasów, gdy byłem dzieckiem. To, co jako dzieciak zawsze uważałem za zabawne, niekoniecznie musi tym być obecnie. Czasy się zmieniły, ważne, żebym zdał sobie z tego sprawę (...) Najważniejsza jest druga osoba. Myślałem o tym, że to, co mi się przytrafia, nie ma znaczenia, ważne jest dobro drugiego człowieka" - dodał aktor.

Murray stwierdził, że byłby "najszczęśliwszy", gdyby zarówno on, jak i kobieta, którą obraził, mogli "wrócić do pracy i zaufać sobie".

"Being Mortal": Przerwano pracę na planie filmu Billa Murraya

Przypomnijmy, że 18 kwietnia wytwórnia Searchlight Pictures przerwała prace na planie komediodramatu "Being Mortal" Aziza Ansariego z powodu zgłoszenia dotyczącego "niewłaściwego zachowania" jednej z osób pracujących na planie. Nie sprecyzowano, co stoi za tym określeniem, ale można przypuszczać, że chodzi o molestowanie albo przemoc.

Początkowo nie zdradzono, o kogo z ekipy chodzi. Z czasem wyszło jednak na jaw, że skarga dotyczy gwiazdora filmu, Billa Murraya . Przedstawiciele wytwórni na razie odmówili komentarza w tej sprawie. Obecnie toczy się dochodzenie, mające na celu wyjaśnić całą sytuację.



Po wpłynięciu skargi produkcja filmu została początkowo wstrzymana na trzy dni, ale w środę podjęto decyzję o całkowitym zawieszeniu prac. "Po przeanalizowaniu okoliczności zdecydowaliśmy, że produkcja nie może być kontynuowana w tym czasie. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za wszystko, co daliście od siebie temu projektowi. Mamy nadzieję na wznowienie produkcji i pracujemy z Azizem i Youree (Henleyem, producentem - przyp. red.) nad ustaleniem tego terminu" - poinformowano w oficjalnym komunikacie osoby pracujące nad "Being Mortal".



Film miał trafić do kin w 2023 roku. Serwis Deadline podaje jednak, że z powodu zawieszenia prac, są małe szanse, ze termin ten zostanie dotrzymany.

Bill Murray na razie nie skomentował sprawy. Od lat w Hollywood krąży jednak opinia, że jest osobą trudną we współpracy. W latach 90. jego kariera mocno przez to podupadła.



"Being Mortal": Aziz Ansari debiutuje jako reżyser

Pełnometrażowy reżyserski debiut Aziza Ansariego oparty jest na motywach książki Atula Gawande'a pt. "Śmiertelni. Medycyna i to, co najważniejsze". Ansari jest autorem scenariusza, gra jedną z ról i wraz ze wspomnianym Youreem Henleyem udziela się jako producent.



Jak czytamy w oficjalnym opisie książki Gawande’a, na podstawie własnej praktyki oraz doświadczeń innych lekarzy, ten znany amerykański chirurg przedstawia przejmujące historie pacjentów w różnym wieku w ostatnim okresie ich życia. Pokazuje porażki i ograniczenia współczesnej medycyny, która w imię przedłużania za wszelką cenę życia zwiększa cierpienia nieuleczalnie chorych. Pokazuje też na konkretnych przykładach z praktyki, jak rozmawiać z nieuleczalnie chorymi i jak polepszyć jakość ich życia.

"Aziz Ansari ma niesamowity talent, a w tym scenariuszu w sposób wyjątkowy łączy wnikliwe poczucie humoru z patosem" - mówili jakiś czas temu prezesi wytwórni Searchlight: David Greenbaum i Matthew Greenfield. - "Jesteśmy podekscytowani współpracą z nim przy jego pełnometrażowym debiucie reżyserskim, który powinien zostać zrealizowany już dawno temu, i oczywiście ponowną współpracą z genialnym Billem Murrayem". Niedawno do obsady filmu dołączył także Seth Rogen .



Aziz Ansari jest dwukrotnym zdobywcą nagrody Emmy za scenariusz serialu komediowego "Specjalista od niczego". Za główną rolę w tej produkcji otrzymał również Złotego Globa. Niedawno ukazał się jego komediowy program dla Netfliksa zatytułowany "Nightclub Comedian". Wystąpił również w takich filmach, jak "To już jest koniec" i "Chłopaki do wzięcia" oraz serialu "Parks and Recreation".



Lucy Liu: Bill Murray mnie obrażał

Przypomnijmy, że to nie jest pierwszy raz, gdy pod adresem Billa Murraya płyną oskarżenia o "niewłaściwe zachowanie" na planie filmowym. Jakiś czas temu na komentarz w sprawie aktora zdobyła się Lucy Liu , pracująca z nim przy "Aniołkach Charliego" . Starszy kolega po fachu miał w obcesowy sposób krytykować jej grę aktorską i wyraźnie dawać do zrozumienia, że znacząco przewyższa ją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.



Choć doniesienia na temat owego konfliktu pojawiły się tuż po premierze obrazu, wzbudzając wtedy ogromne zainteresowanie mediów i widzów, z biegiem lat plotki te przycichły. Ostatnio o sprawie znów zrobiło się jednak głośno za sprawą producenta Shauna O'Baniona, który napisał na Twitterze, iż na planie w istocie dochodziło do ostrych spięć, a Murray swoim zachowaniem doprowadzał Liu do płaczu.

"W pewnym momencie Bill chciał zmienić fragment scenariusza, a gdy Lucy mu się sprzeciwiła, odwrócił się do niej i powiedział: 'Nie mam pojęcia, na co właściwie narzekasz. Dałem ci przecież więcej kwestii. Przyjrzyj się, z kim tutaj stoisz. Jesteś na poziomie telewizyjnym, a masz tu do czynienia z pierwszą ligą'" - opisał sytuację O'Banion. Według jego relacji, Liu zareagowała histerią, a pod adresem Murraya padło ponoć kilka niecenzuralnych słów.

Odnieść się do tych rewelacji postanowiła również sama zainteresowana. Goszcząc w podcaście "Asian Enough", aktorka przyznała, że gwiazdor "Dnia świstaka" regularnie upokarzał ją podczas kręcenia filmu. "Język, którym się posługiwał, był chwilami niewybaczalny. A ja nie zamierzałam siedzieć bezczynnie i słuchać wyzwisk, więc się broniłam. I nie żałuję tego, bo bez względu na to, jak nisko jesteś w hierarchii, nie zasługujesz na protekcjonalne i poniżające traktowanie. Kilka lat później członkowie ekipy podziękowali mi za to, że mu się przeciwstawiłam" - powiedziała aktorka.



I dodała, że na skutek pojawiających się wówczas doniesień na temat ich konfliktu, przypięto jej łatkę "trudnej we współpracy". "To doprawdy niesamowite, że to ja zostałam opisana jako problematyczna. Minęły dekady od tego czasu, a ja wciąż doskonale to pamiętam" - podkreśliła Liu.

Bill Murray: Bez taryfy ulgowej

Mimo tych negatywnych wspomnień, aktorka dziś nie żywi dziś urazy. "Nie mam nic przeciwko Billowi Murrayowi. Spotkałam go później na zjeździe 'Saturday Night Live'. Podszedł do mnie i był naprawdę miły. Co nie zmienia faktu, że kiedy ktoś mnie atakuje, reaguję. I nie zamierzam za to przepraszać" - skwitowała Liu.

Murray odniósł się do stawianych mu zarzutów w 2009 roku w wywiadzie udzielonym "Entertainment Weekly". "Jeśli ze mną pracujesz, musisz być profesjonalistą. W momencie, gdy ktoś jest nieprofesjonalny i nie wykonuje swoich zadań należycie, może zapomnieć o taryfie ulgowej" - stwierdził gwiazdor.

Bill Murray uzyskał nominację do Oscara za główną rolę w filmie Sofii Coppoli "Między słowami" . Ostatnio wystąpił w docenionym przez krytyków filmie Wesa Andersona "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" , a także w "Pogromcach duchów. Dziedzictwie" Jasona Reitmana oraz kolejnym filmie Coppoli - "Na lodzie".

