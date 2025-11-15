Nie żyje Zbigniew Szczapiński. Legendarny aktor łódzkiej sceny miał 82 lata

"Dotarła do nas smutna wiadomość – w wieku 82 lat odszedł Zbigniew (Zbycho) Szczapiński, aktor związany przez niemal 30 lat z naszym Teatrem. Stworzył tu około czterdziestu ról, wyreżyserował dwa spektakle" – czytamy we wpisie opublikowanym 14 listopada na profilu Teatru Powszechnego w Łodzi w serwisie Facebook.

"W naszej pamięci pozostanie nie tylko jako aktor i twórca, ale również jako człowiek, który darzył ludzi szacunkiem oraz obdarzał wielkim wsparciem. Bardzo kochał swoje dzieci, o których często opowiadał. Był typem społecznika, lubił pomagać innym. W teatrze był profesjonalistą – zawsze przygotowanym i skupionym na pracy. Trochę samotnikiem, outsiderem. Zawsze podążał swoją osobną drogą" – napisano w dalszej części wpisu.

Reklama

Zbigniew Szczapiński. Kariera

Szczapiński przyszedł na świat 28 lipca 1943 roku. Jako piętnastolatek debiutował w studenckim teatrze "Pstrąg". W 1967 roku ukończył Wydział Aktorski PWSTiF w Łodzi. Zanim związał się z Teatrem Powszechnym, występował między innymi w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze im. Osterwy w Lublinie, Teatrze Dramatycznym w Szczecinie i Teatrze Polskim w Poznaniu. Na scenie stworzył około 90 ról. Niemal połowę z nich zagrał w Teatrze Powszechnym.

Był laureatem nagrody SPATiF-u dla młodego twórcy za tytułową rolę w "Kordianie" (1968), Złotej Maski, nagrody łódzkich recenzentów za rolę w "Oknie na parlament" (1994), Nagrody Wojewody Łódzkiego (1996) i Srebrnego Pierścienia, nagrody Wydziału Kultury i Sztuki UM w Łodzi (1998).

Występował także w filmach fabularnych i spektaklach telewizyjnych. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Złotym pociągu", "Kingsajzie", "Psach 2. Ostatniej krwi". "Demonach wojny według Goi" i "Listach miłosnych".