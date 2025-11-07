Nie żyje reżyser filmowy Lee Tamahori

Zmarł Lee Tamahori. Informację o śmieci twórcy podał nowozelandzki serwis RNZ. Rodzina zmarłego reżysera potwierdziła, że odszedł w swoim domu otoczony najbliższymi.

W poruszającym oświadczeniu rodzina podkreśliła, że jego "dziedzictwo przetrwa" nie tylko w jego bliskich, ale też w każdym filmowcu, którego inspirował.

"Przekraczał wiele granic. Był charyzmatyczny i twórczy, wspierał kulturę Maorysów zarówno na kinie, jak i poza nim. Opowiadał historie zakorzenione w tej kulturze. Straciliśmy wielkiego ducha, ale jego dziedzictwo przetrwa" - czytamy w komunikacie.

Lee Tamahori: Głośny "Tylko instynkt" i film o Jamesie Bondzie

Lee Tamahori urodził się 17 czerwca 1950 roku w nowozelandzkim Wellington. Jego ojciec był Maorysem, a matka Brytyjką. Karierę rozpoczynał w rodzinnej Nowej Zelandii.

Popularność zyskał w 1994 roku, dzięki swojemu debiutowi "Tylko instynkt" ("Once Were Warriors"). Akcja obrazu nagrodzonego Grand Prix na festiwalu w Montrealu rozgrywa się w środowisku Maorysów, rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. Tytuł spotkał się z uznaniem krytyków, odniósł ogromny sukces komercyjny i na długo stał się najbardziej dochodowym filmem w historii Nowej Zelandii. Do dziś utrzymuje się w krajowym TOP 5.

Ten sukces otworzył mu drzwi do Hollywood. Tamahori wyreżyserował tam kilka wysokobudżetowych produkcji.

Miał na swym koncie takie filmy, jak "Śmierć nadejdzie jutro" (2002) z serii o Jamesie Bondzie, "Lekcja przetrwania" (1997) z udziałem Anthony'ego Hopkinsa, kino akcji "xXx: Stan zagrożenia" czy thriller "W sieci pająka" (2001) z Morganem Freemanem.

Lee Tamahori wyreżyserował również jeden z odcinków drugiego sezonu kultowego serialu telewizyjnego "Rodzina Soprano".

Jego ostatnim filmem była "Próba wiary" (2023).

