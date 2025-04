"Pamięć absolutna" to film pełen zwrotów akcji, w którym nic nie jest oczywiste. Gdzie kończy się rzeczywistość, a gdzie zaczyna wspomnienie? To pytanie towarzyszy widzom do samego końca, sprawiając, że film wciąż pozostaje świeży i intrygujący, mimo upływu lat. Oprócz widowiskowej akcji i futurystycznej scenerii, "Pamięć absolutna" skłania do refleksji nad tym, czym tak naprawdę jest tożsamość i jak bardzo można manipulować ludzkim umysłem.

Jeśli jesteś fanem science fiction, klasycznych filmów akcji lub po prostu lubisz inteligentną rozrywkę, "Pamięć absolutna" to propozycja, której nie możesz przegapić. Premiera na Netfliksie już w ten piątek, 4 kwietnia 2025 roku.

Zobacz też: Zagrają razem w hicie akcji. Filmowa gwiazda czekała na to od lat