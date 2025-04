Zagrają razem w hicie akcji. Filmowa gwiazda czekała na to od lat

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka": o czym opowiada film?

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" przedstawia historię płatnej zabójczyni, która pragnie pomścić swoją rodzinę. W roli głównej wystąpi Ana de Armas, a gwiazdor "Johna Wicka" - Keanu Reeves ma pojawić się w najnowszej produkcji gościnnie. W pozostałych rolach wystąpią m.in. Anjelica Huston, Gabriel Byrne, oraz Norman Reedus, Ian McShane. Fani zobaczą również zmarłego w marcu 2023 roku Lance’a Reddicka.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka": de Armas o współpracy z Reevesem

Podczas odbywającego się właśnie CinemaCon wcielająca się w rolę Eve Macarro Ana de Armas opowiedziała o współpracy z Keanu Reevesem (John Wick) i tym, jak udało im się w krótkich scenach stworzyć więź pomiędzy ich postaciami.

"Przebywanie z nim na planie było niesamowitym doświadczeniem" - mówi Deadline Ana de Armas. "Okazało się, że nasza wspólna scena była o wiele dłuższa niż na początku zakładaliśmy w scenariuszu i na próbach. Będąc już na planie znajdowaliśmy kolejne krótkie momenty, nie tylko sceny akcji, w których mogliśmy zbudować więź pomiędzy naszymi bohaterami i ustalić, jaka łączy ich relacja".

Keanu Reeves i Ana de Armas: zagrają razem po raz drugi

Swego czasu Ana de Armas opowiedziała o scenie kaskaderskiej z "Balleriny" i była zachwycona tym, jak Reeves radzi sobie na planie.

"Pewnego dnia Keanu Reeves i ja ćwiczyliśmy bardzo trudną scenę kaskaderską. Ten człowiek robił różne kaskaderskie wyczyny. I wiedziałam, że nie mogę już narzekać, bo to on to robił! Jest naprawdę najlepszy!" - powiedziała zachwycona. Tym samym de Armas ujawniła, że grana przez nią bohaterka spotka się w jednej ze scen z Johnem Wickiem. Sądząc z opisu obrażeń aktorki, będzie to widowiskowe spotkanie. I to nie pierwsze - wcześniej aktorzy zagrali razem w filmie "Kto tam?".

