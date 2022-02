Projekt Adam, premiera: 11 marca

Fabuła nowego filmu z Ryanem Reynoldsem w roli głównej przedstawia losy podróżującego w czasie pilota. Kiedy bohater ląduje awaryjnie w 2022 roku, musi poradzić sobie z niecodziennym wyzwaniem: uratować świat z pomocą swojego ojca i... młodszej wersji siebie. Na ekranie Reynoldsowi partnerują m.in. Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Walker Scobell, Catherine Keener oraz Zoe Saldaña.

Wybieraj albo umieraj

Asa Butterfield oraz Iola Evans wkraczają w świat horroru, po tym, jak decydują się odpalić survivalową grę z lat 80. W wyniku ich desperackich działań dochodzi do wydarzeń, których skutek może być tragiczny. Reżyseruje Toby Meakins.

Enola Holmes 2

Po długiej przerwie na ekran powraca Enola Holmes. Tym razem podejmuje się swojego pierwszego oficjalnego śledztwa - odnalezienia zaginionej dziewczyny. Jakby tego było mało, znajdzie się również w centrum niebezpiecznych sytuacji i odkryje tajemniczy spisek. Oczywiście z pomocą przyjdą jej niezastąpieni przyjaciele oraz rodzina. W rolach głównych w adaptacji powieści Nancy Springer wystąpią: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, David Thewlis.

The Good Nurse

Kolejną propozycją na filmowy wieczór jest "The Good Nurse". Thriller, który bazuje na prawdziwych wydarzeniach, przedstawia historię pielęgniarki i jej zmagań, aby odkryć prawdę o serii dziwnych zgonów w szpitalu. W filmie zobaczymy takie gwiazdy ekranu jak: Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Kim Dickens.

Szary człowiek

Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów Netflixa to "Szary człowiek" z udziałem m.in. Ryana Goslinga, Chrisa Evansa, Any de Armas, Jessiki Henwick, Rege-Jean Page’a oraz Billy’ego Boba Thorntona. Kiedy jeden z najbardziej uzdolnionych najemników CIA odkrywa mroczne sekrety agencji, za jego głowę zostaje wyznaczona spora suma, a on sam staje się najbardziej poszukiwanym mężczyzną na świecie. Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo. Film powstał na podstawie powieści Marka Greaneya.



Pinokio Guillermo del Toro

Nową wersję historii drewnianego chłopca o imieniu Pinokio, który szuka swojego miejsca w świecie, przygotowuje Guillermo del Toro. W jego najnowszym projekcie głosu bohaterom użyczą: Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett.

Na noże 2

Rian Johnson już po raz drugi przedstawi widzom historię detektywa Benoita Blanca. Tym razem bohater podróżuje do Grecji, aby odkryć kolejną tajemnicę. W roli głównej powraca Daniel Craig. W pozostałe postacie wcielą się Edward Norton, Janelle Monae, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Jessica Henwick.

The Mother

Jennifer Lopez i Joseph Finnes zagrają główne role w filmie "The Mother" o zabójczyni, która wraca do "zawodu", aby ochronić swoją córkę przed grupą niebezpiecznych mężczyzn. Sęk w tym, że kobieta porzuciła dziewczynkę lata temu. W jednej z głównych ról pojawi się także Gael Garcia Bernal.

Operation Mincemeat

Dwóch oficerów wywiadu stara się odmienić przebieg II wojny światowej. Aby uratować tysiące istnień postanawiają wykorzystać do tego... zmarłego człowieka. W rolach głównych: Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen.

The Pale Blue Eye

Adaptacja powieści Louisa Bayarda. Według zapowiedzi to gotycki thriller, którego akcja rozgrywa się w 1830 roku. Edgar Allan Poe (w tej roli Harry Melling) próbuje rozwikłać tajemnicę serii morderstw, które miały miejsce w Akademii Wojskowej West Point. Na ekranie pojawią się również: Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones.

The School For Good and Evil

Najlepsze przyjaciółki - Sophie i Agata - przez przypadek znajdują się w magicznej szkole, gdzie walczą po przeciwnych stronach, nie barykady, a bajkowej opowieści. Film powstał na podstawie powieści Soman Chainani. W filmie Paula Feiga wystąpią: Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Dakota Johnson, Michelle Yeoh, Sofia Wylie, Sophie Anne Caruso, Jamie Flatters, Kit Young.



White Noise

Twórca "Historii małżeńskiej", Noah Baumbach, przedstawia nowy film - historię typowej amerykańskiej rodziny, jednak ukazanej bardziej dramatycznie. To historia o miłości, szczęściu i problemach codziennego życia w niepewnych czasach. Film jest adaptacją powieści Dona DeLillo. W obsadzie znaleźli się: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin, Jodie Turner-Smith.

W 2022 roku na Netflix zadebiutują co tydzień nowe filmy. Wezmą w nich udział znani aktorzy i aktorki, m.in. Ryan Gosling, Chris Evans, Halle Berry, Henry Cavill, Daniel Craig, Jonah Hill, Lili Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Carey Mulligan, Rebel Wislon. Twórcami poszczególnych obrazów są m.in. Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Paul Feig, John Lee Hancock, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater.

Warto wspomnieć, że w 2022 roku swoją premierę na Netflix będą miały takie filmy jak: "Against the Ice", "Along for the Ride", "Blonde", "Interceptor", "Lady Chatterley’s Lover", "Luckiest Girl Alive", "Matylda", "The Noel Diary", "Persuasion", "Slumberland".

