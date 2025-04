Adaptacja "Czwartkowego Klubu Zbrodni" już wkrótce w Netflixie. Kiedy premiera?

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czwórce pełnych wigoru emerytów — Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) — którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót. Okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.

"Czwartkowy klub zbrodni". Kto odpowiada za adaptację popularnego kryminału?

Za reżyserię filmu odpowiada Chris Columbus, który stał wcześniej za kamerą m.in. "Kevina samego w domu" czy "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego".

Wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa film jest najnowszą produkcją w ramach partnerstwa Netflix i Amblin Entertainment. Scenariusz napisały Katy Brand i Suzanne Heathcote. W obsadzie znaleźli się także Naomi Ackie, Jonathan Pryce, David Tennant i Richard E. Grant.

Seria książek "Czwartkowy klub zbrodni" zaczęła ukazywać się w 2020 roku. We wrześniu do księgarni trafi piąta część cyklu o tytule "The Impossible Fortune".