20-letnia Rachel Zegler była oszołomiona, że jako aktorka latynoskiego pochodzenia, dostała szansę zagrania tytułowej roli w nowej wersji kultowej opowieści.



W rozmowie z Andrewem Garfieldem w programie Variety "Actors on Actors", przyznała: "Nigdy przez milion lat nie wyobrażałam sobie, że to może być dla mnie możliwe".



Instagram Post

"Normalnie nie widuje się Śnieżek pochodzenia latynoskiego. Mimo że jest naprawdę wielką sprawą w krajach hiszpańskojęzycznych" - przyznała. "Śnieżka jest ikoną" - dodała. "Ale nie widzisz osób, które wyglądają jak ja, grających takie role" - podkreśliła.

Reklama

Sprzeciw internautów

Wybór Rachel Zegler do roli "Królewny Śnieżki" wzbudził sprzeciw wśród części internautów, ale aktorka jest zdeterminowana, aby przekonać ich do siebie swoim występem. "Kiedy to ogłoszono, to była wielka rzecz, która przez wiele dni cieszyła się popularnością na Twitterze, ponieważ wszyscy ludzie byli źli" - przyznała.

"Musimy kochać ich we właściwy sposób. Ostatecznie mam pracę do wykonania i jestem nią podekscytowana. Zostanę latynoską księżniczką" - zapewniła.



Instagram Post

Wideo youtube

"Królewna Śnieżka": To nie pierwsza krytyka

Wcześniej gwiazdor "Gry o Tron" Peter Dinklage ostro skrytykował wytwórnię za decyzję o nakręceniu nowej wersji bajki, bo uznał, że sposób przedstawienia tytułowych krasnali jest obraźliwy dla osób takich jak on [niskorosłych - red.].

"Co wy, k***a, robicie?!" - zapytał dobitnie szefów Disneya Dinklage.

Instagram Post

Część strategii

Wytwórnia Disneya kontynuuje przynoszącą ogromne zyski strategię tworzenia aktorskich wersji swoich najbardziej klasycznych filmów animowanych. Po sukcesie "Pięknej i Bestii" oraz "Króla Lwa" przyszła pora na "Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków". Studio ogłosiło niedawno, iż jeszcze w tym roku ruszą prace nad remakiem słynnej animacji z 1937 roku, która była pierwszym pełnometrażowym filmem w dorobku wytwórni Disneya.

Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony