Nagrody BAFTA, czyli "brytyjskie Oscary", są przyznawane przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych najlepszym produkcjom i twórcom filmowym z całego świata. W ubiegłym roku powędrowały one m.in. do "Nomadland" Chloe Zhao, "Obiecującej. Młodej. Kobiety" Emerald Fennell oraz "Na rauszu" Thomasa Vinterberga.



Reklama

W tym roku najwięcej nominacji - aż 11 - otrzymała "Diuna" Denisa Villeneuve'a, aczkolwiek najwięcej szans na sukces superprodukcja sci-fi ma w technicznych kategoriach.



W gronie filmów, które liczyć będą się w tegorocznej rywalizacji, znalazły się również: "Psie pazury" Jane Camion (8 nominacji), "Belfast" Kennetha Branagha (6 nominacji) oraz "Nie czas umierać" Cary'ego Fukunagi, "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona i "West Side Story" Stevena Spielberga (wszystkie po 5 nominacji).

Oprócz wspomnianych tytułów w kategorii najlepszy film zwycięstwo może przypaść twórcom "Nie patrz w górę" Adama McKaya. Listę nominowanych za najlepszą reżyserię dopełniają Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Aleem Khan ("After Love"), Audrey Diwan ("Zdarzyło się") oraz Julie Ducournau ("Titane").

Najlepsze aktorki - kogo pominięto?

Szanse na drugą w karierze nagrodę BAFTA ma Lady Gaga , której występ w “Domu Gucci" przyniósł jej nominację w kategorii "najlepsza aktorka". Rywalkami Lady Gagi będą: Alana Haim (“Licorice Pizza"), Emilia Jones (“Coda"), Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie"), Joanna Scanlan (“After Love") i Tessa Thompson ("Przejście").

Eksperci zwracają uwagę na pominięcie Olivii Colman ("Córka"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") i Kristen Stewart ("Spencer"), które były wymieniane w gronie faworytek do tegorocznych nagród.



O tytuł najlepszego aktora powalczą:Benedict Cumberbatch ("Psie pazury"), Leonardo DiCaprio ("Nie patrz w górę"), Will Smith ("King Richard. Zwycięska rodzina"), Adeel Akhtar (“Ali & Ava"), Mahershala Ali (“Swan Song") i Stephen Graham (“Boiling Point").

Sporym zaskoczeniem jest tu brak wśród nominowanych Denzela Washingtona, chwalonego za rolę w filmie "The Tragedy of Mackbeth".

O statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego powalczą: "Mała mama" Celine Sciammy, "Matki równoległe" Pedro Almodovara, "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, "The Hand of God" Paolo Sorrentino oraz "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera.

Zwycięzców nagród BAFTA poznamy podczas gali, która odbędzie się 13 marca w londyńskiej Royal Albert Hall.

Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony