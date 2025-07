Największe filmowe widowisko tego roku. Piosenkarz zachwycony oryginałem

"Tron: Ares": trzecia część kultowej serii

"Tron" z 1982 roku opowiada historię twórcy gier komputerowych, który zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, gdzie musi walczyć o przetrwanie. Rewolucyjna pod względem efektów specjalnych produkcja zyskała sławę dopiero po latach od premiery i dziś cieszy się statusem kultowej. W 2010 roku powstał sequel zatytułowany "Tron: Dziedzictwo" - w którym do swoich ról z oryginału powrócili Jeff Bridges oraz Bruce Boxleitner. Ten pierwszy wcielał się Kevina Flynna, twórcę gier komputerowych, który zostaje wciągnięty do systemu swojego dawnego pracodawcy. Jego kompanem był program ochronny - Tron (w tej roli wspomniany wyżej Boxleitner, znany z kultowego serialu "Babylon 5").



"Tron: Ares": Jared Leto pełen zachwytu nad oryginałem

Główną rolę w trzeciej części cyklu zagra Jared Leto. Aktor wcieli się w tytułowego Aresa - czyli cyfrową postać, która przeniknie do świata rzeczywistego. W obsadzie filmu znaleźli się także Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, czy Gillian Anderson.



"Jestem ogromnym fanem filmu 'Tron' - powiedziała zgromadzonej na panelu w trakcie Comic Conu publiczności Jared Leto. "Gdybym nie był teraz na scenie, to siedziałbym tam, gdzie publiczność i gorąco wam kibicował. Gry wideo i filmy były olbrzymią cześcią mojego dzieciństwa, a ten film mnie zafascynował. Pokazał mi, co jest możliwe. Produkcje takie jak 'Tron' dały mi o czym śnić i do czego dążyć".

"Tron: Ares": kiedy i gdzie oglądać?

Premierę "Tron: Ares" zaplanowano na 10 października 2025 rok.



