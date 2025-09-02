Największa "zielona flaga" wśród aktorów. Drugi ślub wziął w tajemnicy

Noah Wyle: od lat zachwyca publiczność w serialach medycznych

Trzydzieści lat temu Noah Wyle podbił serca publiczności jako doktor John Carter w "Ostrym dyżurze", jednym z najlepszych seriali medycznych wszech czasów. Po zakończeniu produkcji pojawiał się w różnorodnych gatunkowo produkcjach telewizyjnych ("Wrogie niebo", "Bibliotekarze", "Leverage: Redemption") i filmowych (losy serialowych "Bibliotekarzy" zapoczątkowała trylogia o przygodach Flynna Carsena).

Na początku 2025 roku ponownie zachwycił widzów - tym razem w roli Michaela Robinavitcha w serialu "The Pitt", jednym z największych tegorocznych hitów. Z realizacją trudnych scen na planie wiąże się zresztą ciekawa anegdota, którą Wyle podzielił się na łamach The Hollywood Reporter.

"Cały sezon powoli budowaliśmy napięcie do tej jednej chwili - byłem naprawdę podekscytowany, że ją kręcimy (...) Rodzina musiała być jednak wobec mnie cierpliwa i wytrzymać moje humory, kiedy przychodziłem do domu. Łatwiej było mi pozostać w roli niż wrócić do pracy i znowu wprowadzać się w odpowiedni stan emocjonalny".

"Nie wychodziłem z roli do chwili, kiedy skończyliśmy. Moja żona kazałam mi później trzy dni siedzieć na plaży".

Noah Wyle i Sara Wells: za "karę" wysłała go na plażę

Z Sarą Wells, swoją drugą żoną, Wyle tworzy szczęśliwe małżeństwo od dziesięciu lat. Poznali się jednak nieco wcześniej - w 2011 roku w jednym z teatrów w Los Angeles. Wells jest aktorką - na przestrzeni lat wystąpiła w takich produkcjach jak "Nip/Tuck", “Californication", "Leverage: Redemption". Przez kilka lat prowadziła firmę zajmującą się działalnością rozrywkową dla dzieci.

Noah Wyle i Sara Welles wzięli ślub w 2014 na ranczu w Santa Barbara. W tajemnicy.

"To było piękna bardzo mała ceremonia" - podzielił się swoim sekretem podczas występy w programie The View.

Wyle ma trójkę dzieci - syna i córkę z pierwszego małżeństwa z Tracy Warbin. Córka Noah i Sary urodziła się w 2015 roku. W mediach społecznościowych para dzieli się czasami informacjami ze swojego życia prywatnego i zamieszcza wspólne zdjęcia z dziećmi. Wygląda na to, cała rodzina ma ze sobą świetny kontakt.

Zdjęcie Noah Wyle, Sara Wells / Dimitrios Kambouris for The Gotham Film & Media Institute / Getty Images

Noah Wyle i Sara Wells: "niech to nigdy się nie kończy"

Z okazji 10. rocznicy ślubu Wyle zamieścił zabawny wpis.

"Dziękuję ci za najlepsze dziesięć lat mojego życia. I za to, że tak wolno biegasz, więc zawsze mogę cię dogonić".

Z kolei w rozmowie z Entertaintment Tonight (którego dziennikarka określiła aktora mianem ‘zielonej flagi’ czyli wspaniałego, dobrego mężczyzny) Wyle stwierdził: “Wszyscy tak naprawdę patrzą na moją żonę. Ja chowam się za jej błyskiem".

W tym roku, 8 czerwca w 11. rocznicę ślubu Noah Wyle zamieścił na Instagramie kolejny żartobliwy, ale również piękny wpis. I nie był do końca skromny.

"Moja siostra zapytała się mnie ostatnio: ‘jak udało ci się znaleźć tak świetną żonę’. Powiedziałem: ‘jestem zabawny’. Dzięki za wspólne śmianie się przez 11 lat. Niech to nigdy się nie kończy".

