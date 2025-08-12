Jeffrey Dean Morgan i Hilarie Burton: gwiazdy kultowych seriali

Jeffrey Dean Morgan to aktor, którego w zasadzie nie trzeba przedstawiać. Zagrał w wielu uznanych hitach, zarówno filmowych i serialowych. Wystarczy wymienić choćby "Watchmen: Strażnicy", "P.S. Kocham cię", "Nie patrz w dół czy "The Walking Dead", "Nie z tego świata", "The Boys". Niedawno mogliśmy oglądać go w spin-offie najpopularniejszego serialu o zombie - poświęconemu postaci Negana (Morgan) oraz Maggie (Lauren Cohan) "The Walking Dead: Dead City", który został wznowiony na trzeci sezon.

Hilaire Burton jest gwiazdą niezwykle popularnego w latach 2000. młodzieżowego serialu "Pogoda na miłość", w którym wcielała się w postać Peyton Sawyer. Po latach wraz z koleżanką z planu, Sophią Bush (serialowa Brooke), wyprodukuje kontynuację. Produkcja o losach przyjaciółek jest przygotowywana przez Netfliksa.

Związek Jeffreya Deana Morgana i Hilarie Burton przeszedł próbę czasu - para jest razem od 2009 roku. Jak się okazuje, wszystko zaczęło się od przypadku i pomocy przyjaciół.

Zdjęcie Hilarie Burton, Jeffrey Dean Morgan / John Nacion/Variety / Getty Images

Jeffrey Dean Morgan i Hilarie Burton: zeswatał ich Jensen Ackles

Morgan i Burton poznali się dzięki dwójce wspólnych przyjaciół - Jensenowi Acklesowi i jego żonie, Danneeli. Jak wiedzą wierni fani serialu "Nie z tego świata", to właśnie na planie tej produkcji panowie się zaprzyjaźnili - Morgan wcielił się w serialu w Johna Winchestera, a Ackles - w jego syna, Deana.

W 2009 roku Ackles zorganizował Morganowi i Burton... randkę w ciemno w jednym z irlandzkich pubów w Los Angeles, czytamy na łamach People. Mało tego, dziesięć lat po zapadającej w pamięć randce, w 2019 Jensen Ackles udzielił im ślubu.

W rozmowie z People Burton wyznała, dlaczego tak długo czekali z zalegalizowaniem związku.

"Zbudowaliśmy razem życie. Mamy dzieci. Sądzę, że czasami przychodzi taki moment, gdzie nie chcesz być nieautentyczny w tym, co robisz".

Uroczystość odbyła się w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Informacją o ślubie Burton podzieliła się jakiś czas później na Instagramie.

"Żyliśmy jak mąż i żona przez dekadę. Zbudowaliśmy rodzinę, farmę i znaleźliśmy naszą społeczność. Przez lata wiele magazynów pisało, że wzięliśmy ślub w 2014 albo 2015 roku i że wcześniej już wzięłam ślub i się rozwiodłam. Wszystko było nieprawdą. Ale my swoją znaliśmy (...) Przez całe życie myślałam, że pójdę tą samą drogą, którą poszli wszyscy z którymi dorastałam. Weź ślub, kup dom, miej dzieci. W moim przypadku było inaczej".

"Dekadę później patrzą na swoją młodszą wersję i myślę ‘jest dobrze’. Szczęście cię odnajdzie. Pozwól mu na to. 2019 rok był bardzo dobry dla naszej rodziny. Ślub, którego pragnęłam w wieku 26 lat był wspaniały, bo na niego czekałam" - pisała.

Zdjęcie Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton / Bruce Glikas/WireImage / Getty Images

Jeffrey Dean Morgan i Hilarie Burton: są właścicielami sklepu ze słodyczami

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej intrygującej parze? Przed laty Morgan i Burton wraz z przyjaciółmi, aktorem Paulem Ruddem i jego żoną kupili... sklep ze słodyczami w Nowym Jorku. Mieszkają na 100-akrowej farmie, mają dwójkę dzieci - Augustusa i George. Kilka razy spotkali się również na planie filmowym.

Pierwszy raz zagrali razem w serialu science fiction "Extant", w którym główną rolę grała Halle Berry. Później Burton zagrała żonę Negana, Lucille, w "The Walking Dead". W serialu epizodycznie pojawił się także 15-letni syn pary. Zagrał, oczywiście, zombie.

