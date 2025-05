"Mission: Impossible — The Final Reckoning". Są pierwsze reakcje. Jak wypadło zamknięcie serii?

Krytyk filmowy Courtney Howard napisał na swoim profilu w portalu X, że film "niszczy system". "Ekscytujący zastrzyk adrenaliny dla głowy i serca oraz wciągający, budzący podziw wyczyn kaskaderski najwyższej próby. [...] Genialny, odważny film akcji na miarę naszych czasów" - czytamy w jego krótkiej opinii.

Simon Thompson, dziennikarz i członek Brytyjskiej Akademii Filmowej, także chwalił film McQuarrie'ego. "Jest błyskotliwy i ostry jak brzytwa" - napisał w portalu X. Stwierdził także, że nie wyobraża sobie lepszego letniego blockbustera. "Cruise i McQuarrie trafili w dziesiątkę".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mission: Impossible - The Final Reckoning" [trailer 2] materiały prasowe

Założycielka portalu "Offscreen Central" Kenzie Vanunu stwierdziła, że seans jest bez przerwy napędzany ogromnymi dawkami adrenaliny. Dodała jednak, że film ma jedną wadę — przez cały czas dzieje się wręcz za dużo.

"Mission: Impossible — The Final Reckoning". Co wiemy o filmie?

"The Final Reckoning" to ósma odsłona serii "Mission: Impossible". Fabuła będzie kontynuowała poszukiwania przez Ethana Hunta (Tom Cruise) i jego zespół sztucznej inteligencji o nazwie "The Entity". Po drodze agent znów zmierzy się z Gabrielem (Esai Morales), wrogiem z przeszłości, który odpowiada za śmierć bliskiej mu osoby.

W filmie wystąpili także Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Holt McCallany i Nick Offerman. Za kamera stanął Christopher McQuarrie, który napisał scenariusz razem z Erikiem Jendresenem.

"Mission: Impossible — The Final Reckoning" wejdzie do kin 23 maja 2025 roku. Jego światowa premiera odbędzie się 14 maja w czasie festiwalu Cannes. Z powodu licznych przerw podczas pracy na planie i przesunięć daty premiery budżet filmu rozrósł się do imponujących 400 milionów dolarów.