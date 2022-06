Maria Bakalova: Gwiazda filmu o Boracie zagrała w „Strażnikach Galaktyki 3”

Pochodząca z Bułgarii Maria Bakalova wykorzystuje swoje pięć minut, które zyskała dzięki współpracy z Sachą Baronem Cohenem. Nominowana do Oscara za rolę w "Kolejnym filmie o Boracie" aktorka pojawi się w ważnej roli w trzeciej części komiksowych "Strażników Galaktyki". Dołączenie do Kinowego Uniwersum Marvela to kolejny sukces na jej koncie.

Maria Bakalova /Terence Patrick/CBS /Getty Images