"Nie potrafię jeszcze znaleźć odpowiednich słów. Wszystko zakończyło się tak nagle, a ja już byłem w drodze na plan mojego nowego filmu, zanim w ogóle zacząłem o tym myśleć. Zakończyła się podróż, która całkiem odmieniła moje życie" - napisał na swoim koncie na Instagramie Dave Bautista .

Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym stoi u boku reżysera "Strażników Galaktyki 3" Jamesa Gunna oraz jego kolegów i koleżanek z planu: Chrisa Pratta, Karen Gillan, Pom Klementieff oraz Seana Gunna.

Reklama

Instagram Post

Pożegnanie z rolą Draksa Niszczyciela aktor zapowiadał już przed rokiem. "Drax nie zniknie. Po prostu nie będzie już grany przeze mnie. Na miłość boską, gdy film 'Strażnicy Galaktyki 3' trafi do kin, będę miał już 54 lata. W każdej chwili spodziewam się tego, że moje mięśnie zaczną być coraz bardziej sflaczałe" - pisał wtedy na Twitterze.

"Strażnicy Galaktyki 3": Kiedy premiera filmu?

To, że w roli Draksa zastąpi Bautistę inny aktor, nie jest jednak pewne. Entuzjastą tego pomysłu nie jest James Gunn . "Jak dla mnie Drax to ty. Nie da się ciebie zastąpić" - napisał reżyser w odpowiedzi na tweet aktora.

Zanim "Strażnicy Galaktyki 3" trafią do kin - premiera filmu zaplanowana została na 5 maja 2023 roku - Bautistę w roli Draksa będzie można jeszcze zobaczyć w filmie "Thor: miłość i grom" oraz w powiązanym ze "Strażnikami Galaktyki" tajemniczym specjalnym programie świątecznym "The Guardians of the Galaxy Holiday Special", który stworzono dla platformy streamingowej Disney+.

Zdjęcia do filmu "Strażnicy Galaktyki 3" już się zakończyły. Informował o tym na Twitterze James Gunn. "Po 100 dniach zdjęciowych i po nagranych ponad trzech tysiącach ujęć otrzymałem w prezencie od ekipy tego klapsa, który rozpoczął ostatnią scenę filmu. Nie była to skomplikowana scena. Rocket siedział sobie z Seanem Gunnem. Potem nie było już nic, a ja walczyłem z tym, żeby się nie rozpłakać. Przez większość ostatnich dziesięciu lat pracowałem i myślałem o Strażnikach. Przede mną jeszcze długa droga w pracy nad montażem i efektami wizualnymi, ale był to dla mnie bardzo ważny moment" - napisał reżyser.

Zobacz też:

Tom Cruise nie chciał kręcić filmu "Top Gun: Maverick". Dlaczego zmienił zdanie?

Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem? Widziano ich w Paryżu

Meg Ryan wyreżyseruje komedię romantyczną. U jej boku David Duchovny