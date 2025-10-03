Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski? Nadchodzi kinowa rewolucja

Aktorskie portfolio ma bardzo bogate, w jego karierze znalazły się nie tylko role w głośnych polskich filmach, ale też w międzynarodowych superprodukcjach. Jednak jego droga mogła wyglądać całkowicie inaczej, kariera piłkarska stała przed nim otworem, ale zdecydował się na aktorską ścieżkę.

Marcin Dorociński nie kryje, że pochodzi — podobnie jak jego rodzice — ze wsi i ta wieś wciąż w nim "siedzi". Jednak pochodzenie nie stanęło do jego międzynarodowej kariery! Ma na koncie występy z największymi światowymi gwiazdami, a już niebawem wcieli się w postać, która na zawsze zmieniła polskie kino!

Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski

Już od jakiegoś czasu wiemy, że jest przygotowywany film o legendzie polskiego kina, czyli Zbyszku Cybulskim, który zaprezentował swój talent m.in. w "Popiele i diamencie" czy "Pociągu". 8 stycznia 1967 roku Zbigniew Cybulski zmarł w dramatycznych okolicznościach. O 4:20 próbował wskoczyć do odjeżdżającego pociągu na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Przyczyną jego pośpiechu była próba sztuki "Tajemnica starego domu" Pancza Panczewa w Teatrze Telewizji, której premiera miała się odbyć 23 stycznia. Niestety jego noga zaklinowała się między stopniem i peronem. Pomimo szybkiej interwencji medycznej, nie udało się uratować aktora - zgon potwierdzono o 5:25. W chwili śmierci nie miał nawet 40 lat.

Od 1969 przyznawana jest nagroda im. Zbyszka Cybulskiego, którą otrzymują młodzi aktorzy "wyróżniający się wybitną indywidualnością". Jej pomysłodawczynią była krytyczka filmowa Wiesława Czapińska, a fundatorem początkowo był tygodnik "Ekran". Jako pierwszy nagrodę odebrał Daniel Olbrychski.

W roli legendarnego aktora zobaczymy Marcina Dorocińskiego, który obecnie przeżywa prawdziwy renesans swoje kariery - już wkrótce zobaczymy Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego w "Lalce", a już teraz można go oglądać w kinach w komedii "Teściowie 3".