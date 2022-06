Małgorzata Niemirska wystąpiła w takich filmach i serialach, jak "Indeks", "Seszele", "Młode wilki", "Złotopolscy", "Samo życie", "Druga szansa", "Leśniczówka" czy "Moje córki krowy". Jej kariera nie potoczyła się jednak tak, jak by to sobie wymarzyła. Brak ciekawych propozycji filmowych rekompensowała kreacjami teatralnymi. Życie prywatne aktorki również nie było usłane różami.

Małgorzata Niemirska: Lidka z "Czterech pancernych"

Widzowie po raz pierwszy zobaczyli ją na ekranie jako dziewczynę o imieniu Julita w budce telefonicznej w "Pingwinie" (1964). W melodramacie Jerzego Stefana Stawińskiego debiutowały też m.in. Emilia Krakowska czy Irena Karel. Potem Małgorzata Niemirska pojawiła się w dramacie psychologicznym "Wycieczka w nieznane".

Gdy miała 16 lat dołączyła do obsady serialu "Czterej pancerni i pies" , w którym wcieliła się w radiotelefonistkę Lidkę.

"Moja przygoda z serialem 'Czterej pancerni i pies' zaczęła się w dziesiątej klasie i trwała siedem lat, podczas których zdążyłam zdać maturę, skończyć studia i podjąć pracę w teatrze. Musiałam jechać na poligon, wskoczyć w walonki czy oficerki i łapać pepeszę. Brakowało mi bardzo wyjść do teatru, kina, czasu na czytanie. Powiem nieskromnie, że do tej pory odcinam kupony, zwłaszcza w sytuacjach przekroczenia prędkości. A wspominam ten czas z nutką sympatii. Nie ma już we mnie buntu z powodu utraconej młodości" - aktorka wspominała w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Zdjęcie Małgorzata Niemirska (L) na planie "Czterech pancernych i psa" / Romuald Kropot / Agencja FORUM

Na przełomie 1976 i 1977 roku pracowała na planie "Indeksu" w reżyserii Janusza Kijowskiego (jego debiut). Zagrała Annę. Obraz o młodym pokoleniu wchodzącym w życie po 1968 roku z nakazu cenzury przeleżał na półce 4 lata.

Małgorzata Niemirska: Metryka nie ma znaczenia

Z wizerunkiem telegrafistki Lidki z "Czterech pancernych" aktorka zmagała się przez lata. Ani kino, ani telewizja już nigdy nie zaoferowały Niemirskiej równie wyrazistej roli. Swoje miejsce odnalazła w Teatrze Dramatycznym, z którym była związana od 1969 do 2010 roku.

W latach 90. XX wieku Małgorzata Niemirska wystąpiła w trzech filmach: "Seszele", "Młode wilki" i telewizyjnym "Patrzę na ciebie, Marysiu". Pojawiła się też w kilku odcinkach "Złotopolskich". W 2002 roku jako matka Kacpra i Igora - Anna Szpunar - trafiła do obsady serialu "Samo życie".

Na początku 2016 kinowym hitem okazał się film Kingi Dębskiej "Moje córki krowy" , w którym Małgorzata Niemirska zagrała chorą matkę dwóch głównych bohaterek, brawurowo granych przez Agatę Kuleszę i Gabrielę Muskałę. Film został obsypany nagrodami, m.in. Orłami w różnych kategoriach.

Zdjęcie Małgorzata Niemirska w filmie "Moje córki krowy" / Robert Pałka / Agencja FORUM

W latach 2016-18 Małgorzata Niemirska zagrała w pięciu sezonach serialu "Druga szansa". W 2020 roku trafiła na plan produkcji "Leśniczówka", a którym gra Annę, matka głównej bohaterki Katarzyny (w tej roli Jolanta Fraszyńska).

"Lubię pracować z młodymi ludźmi - zarówno w serialu, jak i w teatrze - o ile są zdolni i pracowici. Czerpię z tego dużą radość. Czuję się wtedy młodo i zapewniam, że nie zwariowałam. Metryka nie ma znaczenia, jeśli ma się chęć do działania i kocha swój zawód" - opowiadała "Tele Tygodniowi".



Małgorzata Niemirska: Trudna relacja z siostrą Ewą Wiśniewską

Nie wszyscy wiedzą, że Małgorzata Niemirska, która jako pseudonim przybrała panieńskie nazwisko matki, jest siostrą aktorki Ewa Wiśniewskiej . Od początku różniło je niemal wszystko. "Pod względem charakteru i wyglądu jesteśmy odmienne" - powiedziała w jednym z wywiadów Ewa Wiśniewska. Siostry nie miały najlepszych relacji. Przez całe życie rywalizowały ze sobą na gruncie zawodowym.

Dopiero choroba matki połączyła siostry. Aktorki na zmianę opiekowały się nią aż do jej śmierci i to je zbliżyło. Na jubileuszu z okazji 50-lecia pracy twórczej Ewy Wiśniewskiej, pojawiły się razem, obie były wtedy gospodyniami wieczoru.

Zdjęcie Ewa Wiśniewska i Małgorzata Niemirska / AKPA

Małgorzata Niemirska była przez 35 lat żoną znanego aktora Marka Walczewskiego . Ich związek zaczął się jednak w atmosferze środowiskowego skandalu. Starszy o 10 lat Walczewski był mężem Anny Polony . Oskarżona o rozbijanie małżeństwa, Niemirska rozstała się z pierwszym mężem, aktorem Andrzejem Makowieckim. Niemirska pierwsza zauważyła symptomy choroby męża - Marek Walczewski przez lata chorował na Alzheimera. Opiekowała się nim tak długo, jak mogła. "Doczekałam do momentu, w którym nie wiedział, gdzie jest" - wspominała. Aktor zmarł w 2009 roku. Nie mieli dzieci.

Zdjęcie Małgorzata Niemirska z mężem Markiem Walczewskim / Studio69 / Gallo Images Poland

