Najlepsze komedie filmowe [TOP 50]

Chyba nie ma drugiego tak zróżnicowanego gatunku jak komedia. Jedne filmy bawią humorem sytuacyjnym, jak stare filmy z Charliem Chaplinem, inne pomysłowymi dialogami, jak twórczość Woody’ego Allena. Komedia może stanowić bezstresową rozrywkę, jak kolejne części "Akademii policyjnej", może też zmuszać do refleksji, jak rodzimy "Dzień świra". Potrafi łączyć się z kinem sensacyjnym, jak w "Hot Fuzz: Ostrych psach", a nawet romansować z makabrą, jak w "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj". Komedia ma wiele twarzy. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

Reklama

Andie MacDowell i Bill Murray w filmie "Dzień Świstaka" (1993) /materiały prasowe

Humor z Europy



Reklama

Polacy uwielbiają francuskie komedie. W telewizji prawie codziennie można trafić na film z Louisem de Funès, a cykl o żandarmie Cruchot zna niemal każdy. Natomiast francuskie produkcje triumfują w rodzimym box-offisie. Polacy pokochali filmy Danyego Boona. Ogromnym sukcesem okazali się także "Nietykalni", podnosząca na duchu historia sparaliżowanego milionera i jego pielęgniarza. Trudno uwierzyć, że od ich premiery minęło już prawie dziesięć lat.

Dużym poważaniem cieszą się także brytyjskie komedie. Całe pokolenie wychowało się na "Latającym cyrku Monty Pythona" oraz filmach kinowych grupy komików. Dzięki "Żywotowi Briana" wiemy, że nawet w najgorszej sytuacji trzeba patrzeć na lepszą stronę życia, a "Święty Graal" nauczył nas, że podczas rozmowy o jaskółkach w pierwszej kolejności należy ustalić, czy ptak jest europejski, czy afrykański.

Natomiast brytyjskim komediom romantycznym nie sposób odmówić uroku. Ich królem przez długi czas był Hugh Grant, który zyskał popularność dzięki występom w "Czterech weselach i pogrzebie", "Notting Hill" oraz "Był sobie chłopiec". Z kolei "To właśnie miłość" zapoczątkowało modę na filmy świąteczne, skupiające się na perypetiach grupy bohaterów, przeżywających miłosne uniesienia w czasie Bożego Narodzenia. Jego polską wariacją była licząca już cztery odsłony seria "Listy do M.".

Cudze chwalicie...

Niesłabnącą popularnością cieszą się rodzime komedie. Od lat niezmiennie bawią waśnie Pawlaków i Kargulów w "Samych swoich" oraz przygody Franka Dolasa, który rozpętał drugą wojnę światową. Każde pokolenie wydaje się mieć swoich ulubieńców. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych absurd komedii Stanisława osładzał rzeczywistość w PRL-u. Na przełomie wieków publiczność tłumnie chodziła na filmy gangsterskie z przymrużeniem oka, a cytaty z "Kilera" oraz "Chłopaki nie płaczą" są przytaczane do dziś.

W plebiscytach na najlepszy polski film po 1989 roku od lat pierwsze pozycje zajmuje "Dzień świra". Film Marka Koterskiego jest czarną komedią, ukazującą 24 godziny z życia polonisty Adama Miauczyńskiego (Marek Kondrat) - nieszczęśliwego frustrata, cierpiącego z powodu braku perspektyw, miłości i spełnienia. Chociaż w czasie seansu publiczność wielokrotnie wybuchała śmiechem, po zakończeniu projekcji wiele osób odczuwało gorzki posmak. Innym polskim twórcą, któremu udała się podobna sztuka, jest Wojciech Smarzowski. Jego "Wesele" było także reklamowane jako komedia.

Komedia z pieprzykiem

Swoich fanów mają również komedie raczące oglądających humorem niższych lotów. Amerykanie lubowali się w filmach o młodzieży lub młodych dorosłych szukającej alkoholowych i seksualnych przygód, czego wynikiem były takie dzieła jak "Menażeria" oraz serie "Akademia policyjna" i "Zemsta frajerów". Mistrzami obleśnego humoru okazali się bracia Farrelly, czego najlepszymi przykładami są scena biegunki w "Głupim i głupszym" lub wypadek z rozporkiem w "Sposobie na blondynkę". Trudno uwierzyć, że lata później jeden z nich odpowiadał za oscarowe "Green Book".

Komedie o inicjacji seksualnej zyskały drugą młodość za sprawą serii "American Pie". Po kilku mniej lub bardziej udanych tytułach ("Ostra jazda", "Eurotrip") ewoluowały one w komedię kumpelską. Dzięki temu otrzymaliśmy takie klasyki, jak "Supersamiec", "Chłopaki też płaczą" i "Kac Vegas". Pojawiła się także jej kobieca odmiana, między innymi za sprawą "Druhen".

Z akt wydziału specjalnego

Swego czasu popularne były także parodie filmowe. Ich symbolem stał się Leslie Nielsen, który zawsze z twarzą pokerzysty stawiał czoła największym absurdom, czy to jako jedyny rozsądny człowiek w samolocie w "Czy leci z nami pilot?", czy też jako ciamajdowaty policjant w serii "Naga broń". Niestety, parodie filmowe czekał marny koniec za sprawą duetu Aarona Seltzera i Jasona Friedberga, odpowiedzialnych nieoglądalne potworki pokroju "Wielkiego kina" i "Totalnego kataklizmu".

Klasyka dobra na wszystko

Niektórzy cenią najmocniej stare komedie - i to te sprzed ponad stu lat. Mimo braku dźwięku i archaiczności formy trudno dziś nie oglądać z pewnym podziwem fizycznych wygibasów, jakimi raczą widzów Charlie Chaplin w "Światłach wielkiego miasta" lub Buster Keaton w "Generale". Aktorzy nie korzystali wówczas z pomocy kaskaderów, więc na planie musieli wykazać się imponującą kondycją i odwagą. Tej nie brakowało Keatonowi, który w "Marynarzu słodkich wód" pozwolił, by spadła na niego cała ściana budynku. Aktor miał stać w wyznaczonym punkcie, by trafić idealnie w okno - jeśli jednak podczas przygotowań doszło do błędu w obliczeniach, najpewniej zginałby marnie.

Lista najlepszych komedii:

1. "Annie Hall"

2. "Big Lebowski"

3. "Blues Brothers"

4. "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej"

5. "Brzdąc"

6. "Co robimy w ukryciu?"

7. "Czy leci z nami pilot?"

8. "Deszczowa piosenka"

9. "Doktor Strangelove lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę"

10. "Dyktator"

11. "Dzień świra"

12. "Dzień świstaka"

13. "Dziewczyna Piętaszek"

14. "Generał"

15. "Gliniarz z Beverly Hills"

16. "Głupi i głupszy"

17. "Hot Fuzz - Ostre psy"

18. "Jabłka Adama"

19. "Kac Vegas"

20. "Kacza zupa"

21. "Kiedy Harry poznał Sally"

22. "Kochankowie z księżyca. Moonrise Kingdom"

23. "Legenda telewizji"

24. "M.A.S.H."

25. "Mała Miss"

26. "Monty Python i Święty Graal"

27. "Na noże"

28. "Naga broń: Z akt wydziału specjalnego"

29. "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj"

30. "Narzeczona dla księcia"

31. "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem"

32. "Nietykalni"

33. "Oto Spinal Tap"

34. "Plotka"

35. "Płonące siodła"

36. "Poszukiwany, poszukiwana"

37. "Powrót do przyszłości"

38. "Pół żartem, pół serio"

39. "Sami swoi"

40. "Samoloty, pociągi i samochody"

41. "Seksmisja"

42. "Sposób na blondynkę"

43. "Supersamiec"

44. "Ściśle tajne"

45. "Światła wielkiego miasta"

46. "Ten szalony, szalony świat"

47. "Tootsie"

48. "Uczniowska balanga"

49. "Wielka włóczęga"

50. "Żywot Briana"