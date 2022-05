Lea Seydoux wcieli się w "The Beast" w postać Gabrielle - kobiety, która decyduje się na wyczyszczenie swojego DNA po to, by zapomnieć o swojej przeszłości. Kiedy jednak pozna Louisa (MacKay), poczuje niezwykły związek z tajemniczym mężczyzną.

W filmie pierwotnie zagrać miał Gaspard Ulliel . Francuski aktor zginął na początku roku na stoku narciarskim w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

Reklama

"Film zostanie nakręcony. Aktualnie wszystko musimy przeorganizować, ale opóźnienie nie powinno potrwać dłużej niż kilka tygodni" - zapewniał reżyser, który w miejsce Ulliela zatrudnił znanego w roli w filmie "1917" George'a MacKaya .

Występ w filmie Bonella to niejedyna nowa produkcja, przy której pracować będzie francuska aktorka. Seydoux zagra główną rolę w nowej wersji nakręconego w 1974 roku erotyka "Emmanuelle". Do napisania scenariusza nowej wersji "Emmanuelle" zainspirowała Audrey Diwan i Rebeccę Zlotowski książka Emmanuelle Arsan, która była podstawą legendarnego dziś filmu z 1974 roku.

Powieść opowiada o kobiecie, która realizuje swoje erotyczne fantazje. Wyreżyserowany przez Justa Jaeckina film to jeden z najbardziej znanych filmów erotycznych w historii. Również za sprawą kultowego motywu muzycznego skomponowanego przez Pierre’a Bacheleta.

Na rozpoczynający ,się dzisiaj festiwalu w Cannes Lea Seydoux promować będzie dwa swoje inne filmy. To "Crimes of the Future" ("Zbrodnie przyszłości") Davida Cronenberga oraz "One Fine Morning" ("Przyjemnym poranek") Mii Hansen-Love.

Zobacz też:

"Boscy": Uszczypliwa satyra na branżę filmową [recenzja]

Juliusz Machulski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin

Chris Rock wreszcie skomentuje atak Willa Smitha na Oscarach