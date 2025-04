Z Poznania na czerwony dywan: Polak, który podbił Hollywood i zniknął

Choć dziś jego twarz nie pojawia się już w pierwszym rzędzie premier filmowych, w latach 90. był jednym z nielicznych Polaków, którzy realnie zaistnieli w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Piotr Józef Andrzejewski, znany za oceanem jako Peter J. Lucas, przeszedł drogę od poznańskiego inżyniera do aktora grającego u boku największych nazwisk Hollywood. Co sprawiło, że porzucił to wszystko i wrócił do kraju?

Zdjęcie Peter J. Lucas (Piotr Józef Andrzejewski) z Laurą Dern / J.Sciulli/WireImage for Absurda / Getty Images