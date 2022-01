Przyczyny śmierci Gasparda Uliella

Prokuratorka z Albertville, Anne Gaches, powiedziała, że ​Gaspard Ulliel zmarł w środę o 16:00, po tym, jak nie powiodły się próby reanimacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Grenoble.

Gaspard Ulliel uległ wypadkowi na stoku we we wtorek. Nieprzytomny aktor został przetransportowany helikopterem do szpitala w Grenoble, gdzie w środę zmarł.

W komunikacie prasowym prokuratura w Albertville wskazała, że aktor zderzył się z innym narciarzem na skrzyżowaniu dwóch niebieskich szlaków, w samym sercu stacji Rosiere w Sabaudii.



Charakterystyczną bliznę na lewym policzku Gaspard Ulliel zawdzięcza pewnemu dobermanowi, który zabawę z 6-letnim chłopcem zakończył, zostawiając przyszłemu aktorowi pamiątkę na całe życie.

"Wczoraj, 18 stycznia 2022 r., o godzinie 16.00, w Montvalezan, na terenie narciarskiego kurortu La Rosière położonego w masywie Haute Tarentaise, Gaspard Ulliel zderzył się z innym narciarzem u szczytu niebieskiej trasy zwanej Tetras. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, trasa rozgałęziała się w lewo, Ulliel skręcał prawdopodobnie po to, by dołączyć do swoich przyjaciół, którzy byli na stoku" - brzmiał dokładny komunikat prokuratury.

Według pierwszych świadków obaj narciarze upadli. Osoba, z którą

zderzył się aktor, nie doznała urazów. Ulliel nie miał kasku

narciarskiego.

"Dochodzenie sądowe zostało natychmiast powierzone śledczym z CRS [Republikańskie Kompanie Bezpieczeństwa, francuskie oddziały prewencji Police nationale, przyp. red.]), oddział Albertville, przez prokuraturę w Albertville" - powiedziała Gaches.

Gaspard Ulliel: Kariera, najważniejsze role

Karierę aktorską Ulliel rozpoczynał od ról w projektach telewizyjnych i filmach krótkometrażowych, które umożliwiły mu wystąpienie w "Braterstwie wilków". W jednym z największych francuskich przebojów kinowych partnerował Monice Bellucci i Vincentowi Casselowi.

Przełomem w jego karierze okazała się kreacja w komedii Michela Blanca "Letni zawrót głowy" u boku Charlotte Rampling. Rola ta przyniosła mu pierwszą nominację do Cezara w kategorii "najbardziej obiecujący aktor" oraz nagrodę Lumiere dla najbardziej obiecującego aktora. Rok później wystąpił w głośnym dramacie Andre Techine'a "Zabłąkani", w którym wcielił się w postać kochanka bohaterki odtwarzanej przez Emmanuelle Beart.



Zdjęcie Gaspard Ulliel (1984 — 2022) / Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Później mogliśmy oglądać go w "Tulse Luper Suitcases" Petera Greenawaya, gdzie wystąpił u boku Isabelli Rossellini i Franki Potente. Za rolę w głośnym filmie "Bardzo długie zaręczyny" Jean-Pierre'a Jeuneta, którego gwiazdą była Audrey Tautou, zdobył Cezara dla najbardziej obiecującego aktora.

Widzowie mogli oglądać go też w jednym z epizodów nowelowego filmu "Zakochany Paryż", gdzie wystąpił w etiudzie reżyserowanej przez Gusa Van Santa.



Najważniejszą kreacją w filmografii Ulliela pozostaje rola młodego Hannibala Lectera w filmie "Hannibal. Po drugiej stronie maski".

W 2014 roku zagrał Yvesa Saint Laurenta w biograficznym filmie Bertranda Bonella.