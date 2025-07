Kto będzie nową dziewczyną Bonda? Jest mocna kandydatura

Co wiemy o nowym filmie z uniwersum Jamesa Bonda?

Mimo że nie wiemy jeszcze, kto wcieli się w agenta 007 w nowym filmie i zastąpi dotychczasowego aktora, Daniela Craiga, to są już pierwsze informacje o produkcji. Nowy Bond powstanie dla wytwórni Amazon MGM. Amy Pascal i David Heyman będą jego producentami.

Reżyserią zajmie się utalentowany Denis Villeneuve, który stworzył najnowszą "Diunę", "Blade Runnera 2049", "Nowy Początek" czy "Sicario".

"Moje najwcześniejsze wspomnienia są związane z agentem 007. Gdy dorastałem, oglądałem Jamesa Bonda z moim ojcem od samego początku, od 'Doktora No' z Seanem Connerym. Jestem zagorzałym fanem Bonda. Dla mnie to święta ziemia" - zaznaczył Villeneuve. "Zamierzam uhonorować tradycję i otworzyć drogę dla wielu nowych misji. To ogromna odpowiedzialność, a także wielki zaszczyt. Amy, David i ja nie możemy się doczekać, aż nie przywrócimy Bonda na ekrany kinowe. Dziękuję wytwórni Amazon MGM za jej zaufanie".

Zdjęcie Denis Villeneuve / Mathew Tsang / Contributor / Getty Images

Sydney Sweeney może zostać nową dziewczyną Bonda

Okazuje się, że tak same duże emocje budzi nie tylko wybór nowego Bonda, ale też aktorki, która wcieli się w dziewczynę agenta 007. W ostatnim czasie pojawiła się bardzo mocna kandydatura.

27-letnia Sydney Sweeney może wcielić się w nową towarzyszkę Bonda. Według reżysera ma wszystko, czego potrzeba, by to zrobić.

Zdjęcie Sydney Sweeney / Evan Agostini/Invision / East News

"Denis uważa, że Sydney ma wszystko, czego potrzeba, by przyciągnąć młodsze pokolenia widzów. To kluczowe w modernizacji marki Jamesa Bonda" - mówi anonimowe źródło.

Sydney Sweeney już kilkukrotnie udowodniła, że ma nie tylko spory talent, ale też potrafi poświęcić się dla roli. Poznaliśmy ją po występie w hicie HBO "Euforii" i filmie Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Później wystąpiła m.in. w "Opowieściach podręcznej", "Niepokalanej", "Tylko nie ty", "Białym Lotosie", "Madame Web" i "Kresach szczerości".

