"Franz Kafka"

"Franz Kafka" to najnowszy film Agnieszki Holland, najbardziej uznanej polskiej reżyserki na świecie. Obraz reprezentuje nasz kraj w wyścigu po Oscara za film międzynarodowy. Podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wyróżniono go Srebrnymi Lwami, a także za pierwszoplanową kreację Idana Weissa, zdjęcia i charakteryzację.

Jak zapewniają twórcy produkcji, "Franz Kafka" jest nie tylko portretem literackiej ikony XX wieku, która inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia, ale także opowieścią o wrażliwcu, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Czy podobnie jak ostatnie filmy Holland także "Franz Kafka" wzbudzi kontrowersje?

W pozostałych rolach wystąpili: Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark oraz Jenovefa Bokova. Scenariusz filmu Agnieszka Holland współtworzyła z Markiem Epsteinem, z którym współpracowała wcześniej m.in. przy "Szarlatanie".



Zdjęcie Idan Weiss jako Franz Kafka / Marlene Film Production / materiały prasowe

"Życie dla początkujących"

Historia opowiada o introwertycznej Moni (Magdalena Maścianica), która jest wampirem. Zatrudnienie w domu spokojnej starości pozwala jej żywić się pobieraną w sanitarnych warunkach krwią, a kontakty międzyludzkie ogranicza do rozmów z dotkniętymi demencją seniorami. Czuje się bezpiecznie i pewnie mogłaby jeszcze tak długo funkcjonować, gdyby na jej drodze nie stanął pewien śmiertelnik — Czarek (Michał Sikorski). Jest pierwszą osobą, która odkrywa sekret dziewczyny.

W tym samym czasie w ośrodku zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Na ciele zmarłych pacjentów zostają znalezione ślady ugryzienia. Wychodzi na to, że w domu seniora grasuje drugi wampir. Okazuje się nim Mirek (Bartłomiej Kotschedoff), mężczyzna z trudną przeszłością, który nie radzi sobie z codzienną egzystencją. Życie wieczne oznacza dla niego prawdziwą katorgę, zwłaszcza że zgładzić go może tylko osoba, która go stworzyła. Mirek stawia Moni ultimatum — albo ona zabije jego, albo on rozprawi się z każdym seniorem w ośrodku. A może jednak zmieni zdanie, kiedy się przekona, jak piękne może być życie?

Za reżyserię "Życia dla początkujących" odpowiada Paweł Podolski, który wraz z Lynn Kucharczyk napisał scenariusz. Autorem zdjęć jest Ernest Wilczyński, za kostiumy odpowiada Hanka Podraza, za scenografię — Radosław Zielonka, a za dźwięk — Piotr Pastuszak. Wampiry ucharakteryzowała Agnieszka Jońca. Za produkcję odpowiada firma Autograf Anny Weredy.

Film debiutował podczas 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Mastercard OFF CAMERA, gdzie otrzymał główną nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych i Nagrodę Rising Star za debiut aktorski Magdaleny Maścianicy. Brał także udział w Konkursie Głównym 50. FPFF w Gdyni.

Zdjęcie "Życie dla początkujących" / Sławek Podwojski / materiały prasowe

"Springsteen: Ocal mnie od nicości"

Film przedstawia prace Bruce’a Springsteena nad albumem "Nebraska" w 1982 roku. Dla piosenkarza był to przełom w karierze. Podczas nagrywań skonfrontował się także z trudami swojej przeszłości.

W Springsteena wcielił się Jeremy Allen White, laureat trzech Złotych Globów i dwóch nagród Emmy za serial "The Bear". Na ekranie zobaczymy także nominowanego do Oscara Jeremy’ego Stronga, Paula Waltera Hausera, Stephena Grahama, Gaby Hoffman, Marca Marona i Odessę Young.

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" to najnowszy film Scotta Coopera. Jego "Szalone serce" z 2009 roku przyniosło Jeffowi Bridgesowi Oscara za rolę pierwszoplanową. Dziennikarze przewidują, że White będzie jednym z faworytów w nadchodzącym wyścigu po nagrodę Akademii.

Zdjęcie Jeremy Allen White w filmie "Springsteen: Ocal mnie od nicości" / Macall Polay/Associated Press/East News / East News

"Lot nad kukułczym gniazdem"

19 listopada 2025 roku minie 50 lat od premiery "Lotu nad kukułczym gniazdem" Miloša Formana. Z tej okazji produkcja z wybitnymi, nagrodzonymi Oscarami rolami Jacka Nicholsona i Louise Fletcher, wraca do kin.

Rok 1963, Oregon. Do szpitala psychiatrycznego trafia R.P. McMurphy (Jack Nicholson): cwaniak, nonkonformista i charyzmatyczny mąciwoda, który udaje chorobę psychiczną, by uniknąć więzienia. Wkrótce okazuje się, że instytucja pod nadzorem lodowatej siostry Ratched (Louise Fletcher) może być jeszcze bardziej opresyjna. Wraz z grupą przestraszonych pacjentów, McMurphy dokonuje w szpitalu cichej rewolucji.

Film, będący adaptacją słynnej powieści Kena Keseya, to gorący krzyk sprzeciwu, porywające studium charakterów oraz genialna historia buntu. Zdobywca pięciu Oscarów (za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i dla dwojga odtwórców głównych ról) to jedno z arcydzieł amerykańskiego kina lat 70. - dekady, w której społeczny gniew rozpalał twórczą wyobraźnię kinowych autorów.



Zdjęcie Louise Fletcher w filmie "Lot nad kukułczym gniazdem", fot. Past Perfect / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Gdyby nie ty"

"Gdyby nie ty" to film zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Colin Hoover pod tym samym tytułem. Opowiada historię Morgan Grant (Allison Williams) i jej nastoletniej córki Clary (Mckenna Grace), których już i tak napięta relacja zostaje wystawiona na próbę po tragicznym wypadku, który ujawnił szokującą zdradę. W obliczu rodzinnych sekretów, które wychodzą na jaw, Morgan i Clara muszą zmierzyć się z przeszłością, poradzić sobie z żałobą i na nowo zdefiniować, czym są miłość i zaufanie — zarówno wobec siebie, jak i wobec innych.



"Fréwaka"

Shoo, młoda opiekunka społeczna, zostaje wysłana do odległej wioski, by pomóc starszej kobiecie, cierpiącej na lęk przed ludźmi. Peig boi się nie tylko swoich sąsiadów, ale i tajemniczych, złowrogich istot, które według niej porwały ją wiele lat temu. W miarę jak Shoo zbliża się do kobiety, sama zaczyna doświadczać niezrozumiałych zjawisk, zmuszając ją do konfrontacji z własnymi lękami i mrocznymi koszmarami z przeszłości.

"Fréwaka" to irlandzki horror odnoszący się do tamtejszych legend. Tytuł filmu to fonetyczna wymowa słowa "fréamhach" oznaczającego "korzenie".

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka"

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" to pełna przygód, emocji i humoru historia rodzeństwa Janka i Zosi, którzy podczas wakacji u dziadków trafiają w sam środek świata śląskich baśni i legend. W poszukiwaniu tytułowego sreberka muszą zejść do opuszczonej kopalni i zmierzyć się z przebiegłym Szarlejem.

"Szpilka"

Artur Szpilka to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego sportu, ale i człowiek, który swoje życie uczynił ringiem. "Szpilka" to opowieść o sportowcu i o człowieku, który wielokrotnie musiał podnieść się po ciosach — także tych zadanych przez życie. Film Filipa Dzierżawskiego dokumentuje zarówno spektakularną karierę pięściarza w boksie zawodowym, jak i jego najnowsze wyzwania w świecie MMA.

"Super pies i kot łotr"

Głównym bohaterem filmu "Super pies i kot łotr" jest Danny to chłopiec, który marzy wielkich przygodach. Od zawsze jego najlepszym kumplem jest pies Charlie – wierny, zabawny i oddany. Niestety, wraz z upływem lat psiak traci wigor i energię szczeniaka, ma też coraz mniej sił na wspólne zabawy. Wszystko zmienia się gdy, Charlie oraz Puszek, kot sąsiada, zostają porwani przez kosmitów, po czym powracają na Ziemię obdarzeni prawdziwymi supermocami. Od tej chwili Charlie znów ma niespożyte pokłady energii, ale nie wykorzystuje jej tylko do zabawy. Zwierzak każdego dnia wkłada pelerynę i rusza ludziom na pomoc stając się wielkim psim superbohaterem.

Niestety, kocur Puszek wykorzystuje swoje nowe umiejętności w zupełnie inny sposób i staje się kocim złoczyńcą. Uwielbiany przez wszystkich Charlie musi stawić czoła miauczącemu niebezpieczeństwu, które zagraża całej ludzkości. Wspólnie z Dannym wyruszają w pełną akcji i wzruszeń misję, by pokonać podstępnego Puszka i udowodnić, że nawet najmniejszy bohater może dokonać wielkich rzeczy.