Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. "Była dla mnie bardzo miła"

Keanu Reeves o Diane Keaton. "Wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju"

Reeves został zapytany o zmarłą aktorkę podczas promocji komedii "Anioł stróż". Z Keaton wystąpił w "Lepiej późno niż później" z 2003 roku. "Była dla mnie bardzo miła. Hojna artystka i wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju osoba" – mówiła dla "E! News".

"Super było zobaczyć ją razem z Jackiem Nicholsonem. Sama historia między nimi oraz sympatia i miłość, które do siebie żywili, były naprawdę wspaniałe" – wspominał pracę nad komedią romantyczną, która przyniosła Keaton czwartą nominację do Oscara w karierze.



Steve Martin o Diane Keaton. "Nasza urocza relacja"

Zmarłą aktorkę wspominali także Steve Martin i Martin Short, którzy wystąpili z nią w dwóch częściach "Ojca panny młodej". Komicy i gwiazdorzy serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" są w trakcie trasy. Podczas występu w Las Vegas zakończyli go toastem za Keaton. Za ich plecami wyświetlono jej zdjęcie.

Martin wcześniej przypomniał w mediach społecznościowych rozmowę, którą Short i Keaton przeprowadzili dla "Interview Magazine" w 2021 roku. "Kto jest bardziej seksowny, ja czy Steve Martin?" – zapytał odtwórca roli Olivera Putnama w "Zbrodniach po sąsiedzku". "Cóż, obaj jesteście idiotami" – odpowiedziała mu aktorka.

"Nie wiem, kto napisał o tym pierwszy, ale to podsumowuje naszą uroczą relację z Diane" – napisał Martin. Później przypomniał, że jako początkujący aktorzy wystąpili razem w musicalu "Karuzela" w Santa Ana College w Południowej Kalifornii.

Zdjęcie Steve Martin, Diane Keaton i Martin Short w 2017 roku / Jim Spellman / Contributor

Diane Keaton nie żyje. Jej stan zdrowia gwałtownie pogorszył się w ostatnich miesiącach

Portal "People" poinformowało o śmierci Keaton jako pierwszy po potwierdzeniu jej przez rodzinę aktorki. Nie podano, jaka była przyczyna jej odejścia. Wiadomo jedynie, że stan jej zdrowia miał się gwałtownie pogorszyć w ostatnich miesiącach.