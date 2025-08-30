"Pamięć absolutna": remake kultowego filmu

"Pamięć absolutna" z 2012 roku w reżyserii Lena Wisemana to nowa wersja kultowego filmu Paula Verhoevena z 1990 roku, w którym główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger. Zarówno film z 1990, jak i z 2012 roku jest luźno oparty na opowiadaniu "Przypomnimy to panu hurtowo" ("We Can Remember It for You Wholesale") Philipa K. Dicka.

Akcja toczy się w dystopijnej przyszłości, gdzie Ziemia została zdewastowana przez wojnę chemiczną, a do życia nadają się jedynie dwa obszary. Głównym bohaterem jest Douglas Quaid, pracownik fabryki, który odkrywa, że w rzeczywistości jest tajnym agentem uwikłanym w globalny konflikt między dwoma mocarstwami walczącymi o dominację. Cały problem polega na tym, że nie wie, kim jest jego pracodawca. Jedyną osobą, której może zaufać jest rebeliantka i członkini podziemnego ruchu oporu. Wraz z rozwojem akcji bohater odkrywa swoją prawdziwą tożsamość, miłość i przeznaczenie.

Reklama

W roli Douglasa Quaida wystąpił Colin Farrell, a partnerują mu m.in. Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston i Bill Nighy.

"Pamięć absolutna" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Pamięć absolutna" zostanie dzisiaj, 30 sierpnia, wyemitowany na kanale Super Polsat o godzinie 21.00.

Zobacz też:

Kinowy hit powraca! Horror, który zarobił miliony, doczeka się kontynuacji

