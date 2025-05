Od mrocznych historii opartych na faktach po psychologiczne thrillery, które nie pozwalają oderwać wzroku – oto zestawienie najlepszych thrillerów dostępnych na platformie Netflix, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.

"Zaginiona dziewczyna"

"Zaginiona dziewczyna" to wizjonerski thriller w reżyserii mistrza gatunku Davida Finchera, ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Młoda kobieta znika bez śladu w przededniu piątej rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany przez siostrę zaginionej żony postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę. W rolach głównych wystąpili Rosamund Pike oraz Ben Affleck.

"American Psycho"

"American Psycho" z 2000 roku w reżyserii Mary Harron to pierwsza ekranizacja powieści B.E. Ellisa. Główną rolę odegrał hipnotyzujący Christian Bale. Jego występ zapisał się na kartach historii kinematografii oraz stał się ważnym elementem popkultury. Na ekranie Bale'owi towarzyszą m.in. Willem Dafoe, Jared Leto czy Reese Witherspoon.

Film ukazuje mroczne oblicze świata młodych, zamożnych biznesmenów w Ameryce lat 80. Patrick Bateman (Bale) robi błyskotliwą karierę w firmie ojca, finansisty z Wall Street. Z pozoru jest typowym, egocentrycznym yuppie, którego życie obraca się wokół kultu markowych przedmiotów. Jednak w jego głowie lęgną się chore myśli. Pod ich wpływem osobowość Patricka powoli ulega destrukcji, a on sam popełnia wstrząsające zbrodnie.

"Siedem"

Film "Siedem" to mroczny thriller kryminalny w reżyserii Davida Finchera, który miał premierę w 1995 roku. Dwóch detektywów – doświadczony William Somerset (Morgan Freeman) i impulsywny David Mills (Brad Pitt) – ściga osobę odpowiedzialną za zbrodnie dokonywane według motywu siedmiu grzechów głównych. Film słynie z dusznej atmosfery, mistrzowskiej narracji i wstrząsającego zakończenia, które na stałe zapisało się w historii kina.

Zdjęcie Brad Pitt w filmie "Siedem" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Nagi instynkt"

"Nagi instynkt" w reżyserii Paula Verhoevena to jeden z najsłynniejszych thrillerów w historii kina. Otrzymał dwie nominacje do Oscara: za montaż i muzykę oraz dwie nominacje do Złotego Globu: za najlepszą rolę kobiecą i za muzykę. Detektyw Nick Curran zafascynowany urodą pisarki, daje się wciągnąć w niebezpieczną zmysłową grę. W rolach głównych wystąpili Michael Douglas oraz Sharon Stone.

"Gad"

" Gad " to propozycja kryminalna, która może przyciągnąć m.in. wspaniałą obsadą. W roli zatwardziałego detektywa wystąpił Benicio Del Toro. Na ekranie u jego boku oglądamy Alicię Silverstone, Justina Timberlake'a oraz Michaela Pitta. Główny bohater usiłuje rozwikłać zagadkę śmierci młodej agentki nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.

Zdjęcie "Gad" / Kyle Kaplan/Netflix / Netflix

"Nieoszlifowane diamenty"

Główny bohater filmu "Nieoszlifowane diamenty", Howard Ratner (Adam Sandler), to charyzmatyczny, uzależniony od ryzyka jubiler z nowojorskiego Diamond District. Zmaga się z długami. Gdy trafia w jego ręce rzadki, nieoszlifowany opal pochodzący z Etiopii, widzi w nim szansę na odwrócenie swojego losu. Jednak spirala złych decyzji i desperackich zakładów prowadzi go na skraj upadku.

"Zabójca"

"Zabójca" w reżyserii Davida Finchera to chłodny, stylowy thriller psychologiczny oparty na francuskim komiksie autorstwa Matz i Luc Jacamona. Tytułowy Zabójca (w tej roli Michael Fassbender) to precyzyjny, metodyczny najemnik działający według chłodnych zasad: bez emocji, bez empatii, tylko zlecenia. Jednak po nieudanej misji w Paryżu staje się celem własnych zleceniodawców. Zmuszony do ucieczki i zemsty, rozpoczyna prywatną wojnę z systemem, któremu dotąd wiernie służył.

Zdjęcie "Zabójca" / Netflix

"Anioły i demony"

"Anioły i demony" to thriller w reżyserii Rona Howarda, oparty na bestsellerowej powieści Dana Browna. To druga część filmowej serii o profesorze Robertcie Langdonie, choć książkowo jest prequelem "Kodu da Vinci". Film łączy zagadki, symbolikę, religię i akcję osadzoną w samym sercu Watykanu. Profesor Robert Langdon (Tom Hanks), specjalista od symboli religijnych, zostaje wezwany do rozwiązania zagadki. Wraz z naukowczynią Vittorią Vetrą (Ayelet Zurer) przemierza ulice i kościoły Rzymu, starając się zapobiec katastrofie i odkryć, kto naprawdę stoi za spiskiem.

"Zodiak"

"Zodiak" to mroczny thriller kryminalny w reżyserii Davida Finchera, oparty na prawdziwej historii jednego z najsłynniejszych nierozwiązanych przypadków w historii USA. Akcja filmu rozgrywa się w San Francisco na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, kiedy Zodiak zaczyna terroryzować miasto. Wysyła do redakcji gazet zaszyfrowane listy i szyfry, w których przyznaje się do zbrodni i grozi kolejnymi. W rolach głównych wystąpili: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo oraz Robert Downey Jr.

"Fatalne zauroczenie"

"Fatalne zauroczenie" to kultowy thriller psychologiczny w reżyserii Adriana Lyne’a, który stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych i wpływowych filmów lat 80. Dan Gallagher (w tej roli Michael Douglas) to nowojorski prawnik, szczęśliwie żonaty z Beth (Anne Archer). Gdy jego żona i córka wyjeżdżają na weekend, Dan wdaje się w przelotny romans z tajemniczą kobietą – Alex Forrest (Glenn Close). To, co miało być jednorazową przygodą, szybko zamienia się w koszmar.

Zdjęcie "Fatalne zauroczenie" / Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images / Getty Images