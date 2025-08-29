Kinowy hit powraca! Horror, który zarobił miliony, doczeka się kontynuacji
W horrorze "Zabawa w pochowanego" świeżo upieczona panna młoda trafia w środek rodzinnej gry, która szybko zamienia się w walkę o przetrwanie. Oryginał stał się kasowym przebojem, zarabiając ponad 50 milionów dolarów! Okazuje się, że w produkcji jest już sequel głośnego filmu, a jeden z aktorów wyjawił, czego możemy się spodziewać.
Film "Zabawa w pochowanego" ("Ready or Not") został wyreżyserowany przez Tylera Gilletta i Matta Bettinelli-Olpina. Trafił do kin w sierpniu 2019 roku (w Polsce w październiku) i niespodziewanie okazał się sukcesem finansowym. Zarobił globalnie 57,6 mln dolarów przy budżecie 6 mln dolarów. Później królował na Netfliksie, a obecnie możemy zobaczyć go także na Disney+.
Trwają prace nad kontynuacją, w której ma powrócić odtwórczyni głównej roli, czyli australijska aktorka Samara Weaving. Ponownie połączy siły z Radio Silence w sequelu "Ready or Not 2: Here I Come". W filmie pojawią się też Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng i David Cronenberg.
Elijah Wood, który znany jest ze swojej roli Frodo Bagginsa w ekranizacjach książek Tolkiena, dołączył do obsady nowego filmu w kwietniu tego roku. Ujawnił, że reżyserzy Matt Bettinelli-Opin i Tyler Gillett podjęli się fabuły "niemal natychmiast po zakończeniu pierwszej części".
"Jestem wielkim fanem Radio Silence. Uwielbiam ich filmy" - powiedział w wywiadzie dla "Bloody Disgusting". "Uwielbiam oryginał. Uważam, że 'Zabawa w pochowanego' to totalna rewelacja. Uwielbiam Samarę w tym filmie. Uwielbiam obsadę i ten smaczek mitologii, który można w nim znaleźć".
Akcja sequelu ma podjąć wątki tuż po zakończeniu pierwszej części. Za scenariusz ponownie odpowiadają Guy Busick i R. Christopher Murphy. Premiera zaplanowana jest na 10 kwietnia 2026 roku.
Gdy świeżo poślubiona panna młoda (Samara Weaving) wchodzi do bogatej, ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swego męża (Mark O'Brien), zmuszona zostaje do udziału w uświęconej wieloletnią tradycją zabawie. Początkowo śmieszna rozrywka przemienia się w niebezpieczną grę, w której każdy z uczestników musi walczyć o własne życie.
