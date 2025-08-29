Kinowy hit powraca! Horror, który zarobił miliony, doczeka się kontynuacji

Film "Zabawa w pochowanego" ("Ready or Not") został wyreżyserowany przez Tylera Gilletta i Matta Bettinelli-Olpina. Trafił do kin w sierpniu 2019 roku (w Polsce w październiku) i niespodziewanie okazał się sukcesem finansowym. Zarobił globalnie 57,6 mln dolarów przy budżecie 6 mln dolarów. Później królował na Netfliksie, a obecnie możemy zobaczyć go także na Disney+.



Trwają prace nad kontynuacją, w której ma powrócić odtwórczyni głównej roli, czyli australijska aktorka Samara Weaving. Ponownie połączy siły z Radio Silence w sequelu "Ready or Not 2: Here I Come". W filmie pojawią się też Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng i David Cronenberg.

Elijah Wood zdradza co zobaczymy w sequelu głośnego horroru

Elijah Wood, który znany jest ze swojej roli Frodo Bagginsa w ekranizacjach książek Tolkiena, dołączył do obsady nowego filmu w kwietniu tego roku. Ujawnił, że reżyserzy Matt Bettinelli-Opin i Tyler Gillett podjęli się fabuły "niemal natychmiast po zakończeniu pierwszej części".

"Jestem wielkim fanem Radio Silence. Uwielbiam ich filmy" - powiedział w wywiadzie dla "Bloody Disgusting". "Uwielbiam oryginał. Uważam, że 'Zabawa w pochowanego' to totalna rewelacja. Uwielbiam Samarę w tym filmie. Uwielbiam obsadę i ten smaczek mitologii, który można w nim znaleźć".



Akcja sequelu ma podjąć wątki tuż po zakończeniu pierwszej części. Za scenariusz ponownie odpowiadają Guy Busick i R. Christopher Murphy. Premiera zaplanowana jest na 10 kwietnia 2026 roku.

O czym jest "Zabawa w pochowanego"?

Gdy świeżo poślubiona panna młoda (Samara Weaving) wchodzi do bogatej, ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swego męża (Mark O'Brien), zmuszona zostaje do udziału w uświęconej wieloletnią tradycją zabawie. Początkowo śmieszna rozrywka przemienia się w niebezpieczną grę, w której każdy z uczestników musi walczyć o własne życie.

