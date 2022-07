Można śmiało powiedzieć, że Johnny Depp powoli wychodzi na prostą. Niewątpliwym przełomem okazało się dla gwiazdora "Piratów z Karaibów" zwycięstwo w sądowej batalii, którą toczył ze swoją byłą żoną. Depp pozwał Amber Heard o zniesławienie w związku z artykułem, w którym opisała ona samą siebie jako ofiarę przemocy domowej. Przysięgli orzekli na korzyść aktora - Heard musi teraz wypłacić eksmałżonkowi ponad 10 mln dolarów odszkodowania. Choć jej prawnicy złożyli wniosek o unieważnienie procesu, usiłując podważyć wiarygodność jednego z ławników, ich wysiłki poszły na marne.

Reklama

Johnny Depp zarobił na obrazach 3 miliony funtów

Komentując swój triumf filmowy Jack Sparrow podkreślał, że sędziowie przysięgli "zwrócili mu życie". "Najlepsze dopiero nadejdzie" - zapowiadał Depp. Wygląda na to, że wygrana w "procesie dekady", jak określano sądową walkę zwaśnionych eksmałżonków, jest dla aktora w istocie początkiem dobrej passy. Gwiazdor stworzył niedawno swoją pierwszą kolekcję dzieł sztuki, które trafiły na wystawę galerii Castle Fine Art mieszczącej się w Covent Garden, prestiżowej, znanej ze spotkań artystów dzielnicy Londynu. "Friends And Heroes" obejmuje portrety czterech najbardziej inspirujących dla Deppa postaci: Keitha Richardsa, Ala Pacino , Boba Dylana i Elizabeth Taylor .

Przedstawiciele londyńskiej placówki od dłuższego czasu prowadzili z aktorem rozmowy na temat wykorzystania jego prac. Wspólnie postanowili również uruchomić sprzedaż printów obrazów Deppa. Zainteresowanie odbiorców z pewnością przerosło ich najśmielsze oczekiwania. A było ono tak ogromne, że doprowadziło do tymczasowego zawieszenia strony internetowej galerii, za pośrednictwem której można było nabyć prace gwiazdora. Zostały one wyprzedane w ciągu zaledwie kilku godzin. Pojedyncze printy były do kupienia za niespełna 4 tys. funtów. Komplet czterech oprawionych fotografii kosztował zaś prawie 15 tys. Depp zarobił łącznie około 3 mln funtów.

"Sztuka od zawsze była dla mnie sposobem na wyrażanie uczuć i kontemplowanie tego, co dla mnie najważniejsze: rodziny, przyjaciół, ludzi, których podziwiam. Jak dotąd trzymałem swoje obrazy w tajemnicy przed światem, co było swego rodzaju ograniczaniem samego siebie. Dziś myślę, że nie wolno się ograniczać" - powiedział Depp w oświadczeniu. Dyrekcja Castle Fine Art wyraziła nadzieję na kontynuowanie współpracy z aktorem.

Johnny Depp znów nagrywa muzykę

Gwiazdor "Piratów z Karaibów" jest człowiekiem wielu talentów - pasjonuje się on wszak nie tylko malarstwem, ale i muzyką. Od 12 lat Depp nagrywa i koncertuje z zespołem Hollywood Vampires, który założył wraz z Alice Cooperem i Joe Perrym. Grupa wydała dwa albumy studyjne, na których można było usłyszeć takie gwiazdy, jak Paul McCartney czy Dave Grohl. Po zakończeniu sądowej batalii z Amber Heard aktor wystąpił gościnnie na kilku koncertach swojego przyjaciela, gitarzysty Jeffa Becka. W połowie lipca ukazał się ich wspólny album zatytułowany "18".

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]