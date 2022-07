"Cykl 'John Wick' to coś więcej niż filmowa seria. To współczesny mit, ostrożnie rozwijane uniwersum. To wydarzenie, którego należy doświadczyć na dużym ekranie. Widzowie pierwszej części mówili nam, że na ich oczach wraz z nią ewoluował gatunek kina akcji. Teraz sceny walk będą jeszcze bardziej szalone, a przy okazji bardziej realistyczne od czegokolwiek, co do tej pory można było zobaczyć" - powiedział w kwietniu podczas odbywającego się w Las Vegas CinemaCon prezes wytwórni Lionsgate - Joe Drake.

"Wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że nasz film będzie zawierał jeszcze więcej ekstremalnych scen walki, które definiują tę serię" - dodał reżyser Chad Stahelski.

W roli głównej powróci Keanu Reeves , a partnerować mu będą tacy aktorzy jak: Donnie Yen , Hiroyuki Sanada , Rina Sawayama, Shamier Anderson, Lance Reddick oraz Ian McShane .



"John Wick 4": Pierwsze fragmenty filmu

Zaprezentowane podczas CinemaCon fragmenty filmu "John Wick 4" rozpoczynały się od ujęcia pustyni i głosu narratora, który oznajmia: "Wschodzi nowy dzień. Nowe pomysły, nowe zasady, nowe kierownictwo". Zaraz potem pojawił się Keanu Reeves, który obiecuje, że "pozabija wszystkich" i szybko zaczyna realizować swoją obietnicę.

Teraz pierwsze fragmenty filmu trafiły do internetu. "Czy myślałeś kiedykolwiek, gdzie to się skończy?" - to pytanie słyszy bohater Keanu Reevesa. "Nikt, nawet ty, nie może zabić wszystkich" - dodaje tajemniczy głos. "Jesteś gotowy"? - zagaduje postać Johna Wicka grany przez Laurence'a Fishburne'a Bowery King, na co bohater Keanu Reevesa odpowiada: "Tak".

Wideo JW4 | Sneak Peek

Keanu Reeves wciela się w serii filmów "John Wick" w tytułową rolę płatnego zabójcy. Choć przeszedł na emeryturę, nie dane mu było się ustatkować. Najpierw zmarła jego żona, a później złodzieje zabili psa, którego od niej otrzymał. Mszcząc się za śmierć ukochanego zwierzaka, Wick po raz kolejny zanurzył się w świecie najlepszych na świecie płatnych zabójców. Obecnie jest ich priorytetowym celem.

Popularna seria "John Wick" doczeka się filmowego i serialowego spin-offu. Pierwszym z nich będzie "Ballerina" z Aną de Armas w roli głównej. To ogólnie rzecz ujmując żeńska wersja "Johna Wicka". Z kolei serialowy spin-off zatytułowany "The Continental" poświęcony będzie tytułowemu hotelowi, który jest centrum działań filmowych zabójców. Jedną z gwiazd tej produkcji będzie Mel Gibson.

