Mel Gibson w serialowym prequelu "Johna Wicka"

Jak informuje portal "Deadline", serial "The Continental" opowie historię tytułowego hotelu dla płatnych zabójców, który wraz z kolejnymi częściami "Johna Wicka" stawał się centralnym miejscem całego uniwersum. Produkcja realizowana przez studio Lionsgate Television dla stacji Starz pozwoli poznać początki tego budynku i jego mieszkańców.



"The Continental": Serialowy prequel "Johna Wicka"

Całość ma zostać zaprezentowana w postaci tzw. trzydniowego wydarzenia telewizyjnego po 90 minut każdego dnia. Możliwe zatem, że przez trzy dni z rzędu na antenie stacji Starz emitowane będą po dwa 45-minutowe odcinki dziennie.

Reklama

Mel Gibson: Na rozdrożu 1 / 12 Mel Gibson urodził się 3 stycznia 1956 roku jako szóste z jedenaściorga dzieci pisarza Huttona Gibsona i jego żony Anny. Po szkole średniej rozpoczął studia w National Institute of Dramatic Arts w Sydney. Ukończył ją w 1977 roku. W tym samym roku debiutował także na dużym ekranie. Rok później wystąpił w filmie "Tim". Wcielił się w nim w niepełnosprawnego umysłowo chłopaka, który - mimo protestów społeczności małego miasteczka - zaprzyjaźnia się z samotną, dorosłą kobietą. Za tę rolę otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora od Australijskiej Akademii Filmowej. Wyróżnienie to otrzymał ponownie w 1981 roku za wojenny "Gallipoli". Źródło: Getty Images Autor: Mad Max Films udostępnij

Widzowie poznają świat Continentala oczami młodego Winstona Scotta. Akcja produkcji rozgrywać się będzie w Nowym Jorku w 1975 roku. Winston będzie świadkiem prób przejęcia przez członków miejscowego półświatka hotelu będącego miejscem spotkań najgroźniejszych kryminalistów. Mel Gibson wcieli się w postać o imieniu Cormac. Nie wiadomo, kto zagra rolę Winstona.

"John Wick": Kiedy premiera czwartego filmu serii?

W filmie w postać Winstona, właściciela hotelu Continental, wcielał się Ian McShane. Aktor zapowiedział już, że nie pojawi się w serialu, ale niewykluczone, że będzie w nim można usłyszeć jego głos. Nie ma co spodziewać się udziału w serialu Keanu Reevesa, który być może zostanie jednak jego producentem wykonawczym.



Trzy dotychczasowe części cyklu "John Wick" (czwarta jest właśnie w przygotowaniu) zarobiły w sumie w kinach na całym świecie blisko 600 milionów dolarów. Pierwszy film opowiadał historię tytułowego emerytowanego płatnego mordercy, który mści się na zabójcach swojego ukochanego psa. W kolejnych odsłonach cyklu coraz ważniejszą rolę odgrywał hotel Continental, wokół którego kręcą się filmowe wydarzenia. To miejsce, do którego bohater filmu nie ma wstępu po tym, jak złamał najważniejszą zasadę - nie można popełnić zabójstwa wewnątrz hotelu. Od tego momentu John Wick jest celem najlepszych płatnych zabójców na świecie.