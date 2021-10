Gwiazda filmów "Na noże" i "Nie czas umierać" Ana de Armas jest na dobrej drodze do zagrania w tytułowej roli w filmie "Ballerina". Będzie to kino akcji o niezbyt skomplikowanej fabule. Opowie historię młodej płatnej morderczyni, która szuka zemsty na zabójcach całej swojej rodziny. Postać ta została już zarysowana w trzeciej części "Johna Wicka", gdzie można było zobaczyć młodziutkie baletnice, które przechodzą szkolenie niezbędne do tego, by zostać płatnymi zabójczyniami.

Reklama

"Ballerina": Ana de Armas wkracza do świata "Johna Wicka"

"Nie czas umierać": Ana De Armas zachwyciła na premierze Bonda! 1 / 5 We wtorek 28 września w Londynie odbyła się premiera najnowszego Bonda, "Nie czas umierać". Źródło: Getty Images Autor: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images udostępnij

Scenariusz "Balleriny" napisał Shay Hatten, autor m.in. trzeciej części "Johna Wicka" oraz "Armii umarłych" w reżyserii Zacka Snydera. Film wyprodukują twórcy odpowiedzialni za sukces cyklu "John Wick", a reżyserią zajmie się Len Wiseman ("Underworld"). Jak informuje portal "Deadline", budżet produkcji ma zamknąć się w kwocie od 50 do 80 milionów dolarów. Nie wiadomo, czy w niewielkiej, gościnnej roli pojawi się w "Ballerinie" gwiazdor "Johna Wicka" Keanu Reeves. Spodziewane jest, że zobaczymy w nim Anjelicę Huston w roli dyrektorki szkoły dla "baletnic".



"Ballerina" to kolejny projekt związany z serią "John Wick". W maju przyszłego roku do kin trafi czwarta część tego wybuchowego cyklu, a jednocześnie rozwijany jest projekt serialu "Continental", który będzie prequelem serii. Ma on być poświęcony hotelowi, który znajduje się w samym centrum wydarzeń tego sensacyjnego uniwersum. Jedną z gwiazd tego serialu będzie Mel Gibson.





Ana de Armas nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Niedługo będzie można zobaczyć ją w najdroższym filmie Netfliksa, "The Gray Man", gdzie zagrała u boku Ryana Goslinga i Chrisa Evansa. Na premierę czeka też film "Blonde", w którym wcieliła się w Marilyn Monroe.

Ana de Armas: Kubańska pięknośc podbija Hollywood 1 / 11 Ana de Armas i Hugo Silva w filmie "Seks, kłamstwa i narkotyki" Źródło: East News Autor: ALQUIMIA CINEMA/CASTAFIORE FILMS / Album udostępnij

Czytaj więcej:

Ben Affleck i Jennifer Lopez: Pierścionek zaręczynowy za 12 milionów dolarów!



Ana de Armas: Piękność z Kuby!

Ben Affleck ma zakaz wstępu na premierę nowego Bonda!