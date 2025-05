Jego kino bawi i prowokuje do myślenia. "W Polsce trzeba mieć poczucie humoru, żeby nie oszaleć"

"Człowiek z filmu": Juliusz Machulski

Jego kino nie tylko bawi, ale i prowokuje do myślenia. Jest bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci współczesnego polskiego kina. Juliusz Machulski to reżyser, który potrafi równie celnie śmiać się z rzeczywistości, jak i mówić o niej z powagą. 70. urodziny to doskonała okazja, by przypomnieć sobie bogaty dorobek artysty, który od ponad czterech dekad bawi, porusza i zaskakuje polskich widzów.

Choć jego nazwisko kojarzone jest z kultowymi komediami - "Vabank" , "Seksmisja" , "Kingsajz" czy "Kiler" - twórca wielokrotnie udowadniał, że potrafi sięgnąć po znacznie poważniejsze tematy. Ma on bowiem na swym koncie także takie produkcje, jak "V.I.P.", dramatyczny "Szwadron" , ukazujący Powstanie Styczniowe z perspektywy rosyjskich żołnierzy, czy serial "Matki, żony i kochanki".

Nie jestem tylko od robienia komedii, choć ludzie mnie tak postrzegają. (...) W Polsce trzeba mieć poczucie humoru, żeby nie oszaleć mówił Juliusz Machulski w jednym z wywiadów.

Należy także pamiętać o producenckiej działalności Juliusza Machulskiego. W prowadzonym przez niego studiu Filmowym "Zebra" powstały takie filmy jak: "W ciemności" Agnieszki Holland, "Dzień świra" Marka Koterskiego, "Dług" Krzysztofa Krauze, "Historie miłosne" Jerzego Stuhra i "Psy" Władysława Pasikowskiego.



Oprócz działalności filmowej, Juliusz Machulski dał się poznać jako pisarz i dramaturg. Ma na swym koncie m.in. autobiograficzną książkę "Hitman" (2012). Realizował również spektakle Teatru Telewizji, m.in. "Jury", "Przerwanie działań wojennych" czy "19. Południk".



"Humoru mamy za mało, honoru - za dużo i jest lokowany nie w tych miejscach, gdzie trzeba. Mieć dobre autostrady to byłby honor" - mówił w wywiadzie dla " Gazety Wyborczej".

Program przeglądu "Człowiek z filmu: Juliusz Machulski"