Juliusz Machulski to jeden z najbardziej utalentowanych i cenionych polskich reżyserów, którego filmy stały się klasykami rodzimego kina. Jego komedie nie tylko bawią, ale również prowokują do refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. W poniższym artykule przedstawiamy subiektywny wybór dziesięciu najlepszych filmów artysty, które zasługują na uwagę każdego miłośnika kina.

Vabank (1981)

"Vabank" to debiut reżyserski Machulskiego, który od razu przyniósł mu uznanie. To komedia kryminalna osadzona w okresie międzywojennym, opowiadająca o mistrzowskim napadzie na bank. Film zyskał uznanie za precyzyjnie skonstruowaną fabułę, pełną niespodziewanych zwrotów akcji oraz niezapomniane kreacje aktorskie, na czele z Janem Machulskim w roli kasiarza Kwinty.

Seksmisja (1983)

Jednym z najbardziej ikonicznych filmów w dorobku Machulskiego jest bez wątpienia "Seksmisja". To futurystyczna komedia science-fiction, która zdobyła ogromną popularność nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Historia dwóch mężczyzn, Maksa i Alberta, którzy budzą się w świecie rządzonym wyłącznie przez kobiety, to jedno z najważniejszych dzieł w polskim kinie. Machulski w "Seksmisji" brawurowo łączy humor z krytyką absurdów życia w PRL.

Vabank II, czyli riposta (1984)

Kontynuacja sukcesu "Vabanku" była nieunikniona i tak oto powstał "Vabank II, czyli riposta". Ponownie spotykamy się z kasiarzem Kwintą, który tym razem musi zmierzyć się ze swoim dawnym wrogiem, Kramerem. Film zachowuje humor i dynamikę pierwszej części, a Machulski udowadnia, że jest mistrzem w budowaniu atmosfery i trzymaniu widza w napięciu do ostatniej minuty seansu.

Kingsajz (1988)

"Kingsajz" to kolejny dowód na to, że Machulski doskonale odnajduje się w świecie komedii science-fiction. Film opowiada o alternatywnym świecie krasnoludków żyjących w miniaturowym królestwie. Główny bohater marzy o ucieczce do "wielkiego" świata ludzi, czyli tytułowego "kingsajzu". Pełna humoru i symboliki fabuła jest przesiąknięta satyrą na ówczesny system polityczno-społeczny.

Deja Vu (1990)

"Deja Vu" to mniej znana, ale warta uwagi produkcja Machulskiego. Film to zabawna komedia kryminalna, osadzona w latach 20. XX wieku, która opowiada o amerykańskim gangsterze wysłanym do Związku Radzieckiego. Humor sytuacyjny, świetnie napisane postacie i nieoczekiwane zwroty akcji czynią "Deja Vu" jednym z ciekawszych filmów w dorobku reżysera.

Girl Guide (1995)

"Girl Guide" to zaskakująca mieszanka komedii, kryminału i filmu przygodowego. Film opowiada o polskim przewodniku, który zostaje wplątany w aferę międzynarodową. Pomimo mniejszej popularności, "Girl Guide" wyróżnia się świetną fabułą i dobrze napisanymi postaciami.

Kiler (1997)

Niewątpliwie jednym z największych komercyjnych sukcesów Machulskiego okazał się "Kiler". Film opowiada o taksówkarzu Jureczku Kilerze, który przypadkowo zostaje wzięty za płatnego zabójcę. W roli głównej błyszczy Cezary Pazura, a humor sytuacyjny i cięte dialogi sprawiły, że "Kiler" szybko stał się fenomenem. Produkcja udowodniła, że Machulski potrafi perfekcyjnie balansować między absurdalnym humorem a sensacyjnymi wątkami.

Kiler-ów 2-óch (1999)

Po sukcesie pierwszego "Kilera", Machulski powrócił z kontynuacją zatytułowaną "Kiler-ów 2-óch". Tym razem Jurek Kiler staje przed nowymi wyzwaniami, a jego przygody stają się jeszcze bardziej absurdalne i zabawne. Choć kontynuacja często bywa krytykowana za brak świeżości, to film ten wciąż potrafi dostarczyć mnóstwo rozrywki i śmiechu.

Pieniądze to nie wszystko (2001)

W filmie "Pieniądze to nie wszystko" Machulski przenosi nas na wieś, gdzie spotykają się dwa różne światy - bogaty biznesmen zostaje skonfrontowany z lokalną społecznością. Film pełen jest humoru wynikającego z kontrastu miejskiego i wiejskiego stylu życia. Jak zwykle u Machulskiego, zabawna historia niesie głębsze przesłanie, dotyczące ludzkich wartości i stosunku do pieniędzy.

Ile waży koń trojański? (2008)

Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest "Ile waży koń trojański?", komedia romantyczna, w której główna bohaterka przenosi się w czasie do lat 80., by naprawić swoje życie. Machulski w zabawny i nostalgiczny sposób pokazuje polską rzeczywistość tamtych lat, a film zyskuje dzięki wnikliwej obserwacji społecznej i inteligentnemu humorowi.