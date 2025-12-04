"Jedna bitwa po drugiej" znów wygrywa. Inne filmy nie miały szans
3 grudnia 2025 roku organizacja National Borad of Review przyznała swoje coroczne nagrody. Wielkim zwycięzcą rozdania okazał się film "Jedna bitwa pod drugiej" Paula Thomasa Andersona, który otrzymał aż pięć wyróżnień, w tym dla filmu roku. Produkcja jest od dawna faworytem w wyścigu po Oscary, a z każdym rozdaniem pomniejszych nagród jej pozycja tylko się umacnia.
National Board of Review of Motion Pictures to organizacja non-profit. Została założona w 1909 roku, a jej celem była klasyfikacja wchodzących na ekrany produkcji ze względu na zawarte w nich treści. Z czasem zaczęła ona tracić na znaczeniu z powodu powołania Motion Picture Association of America, przyznającego kategorie wiekowe.
Od 1930 roku NBR publikuje swe listy najlepszych filmów roku. Od 1936 roku organizacja skupia się przede wszystkim na działalności krytycznej. Jej nagrody są jednymi z pierwszych w sezonie oscarowym. Często uznaje się je za dobry prognostyk przed wręczeniem wyróżnień Akademii.
Aż pięć nagród NBR za 2025 roku otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. To kolejny triumf produkcji po nagrodach Gotham i Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Nowego Jorku. NBR przyznała jej wyróżnienia za film roku, reżyserię, aktora pierwszoplanowego (Leonardo DiCaprio), aktora drugoplanowego (Benicio del Toro) i przełom aktorski (Chase Infiniti).
Pełna lista laureatów nagród National Board of Review 2025
"Jedna bitwa po drugiej"
Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"
Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"
Eva Victor, "Sorry, Baby"
Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"
Ryan Coogler, "Grzesznicy"
Clint Bentley i Greg Kwedar, "Sny o pociągach"
"Arco"
"To był zwykły przypadek"
"Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"
Autumn Durald Arkapaw, "Grzesznicy"
"Mission: Impossible – The Final Reckoning"
"Avatar: Ogień i popiół"
"Grzesznicy"
"F1"
"Frankenstein"
"Jay Kelly"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Rodzina do wynajęcia"
"Sny o pociągach"
"Wicked: Na dobre"
"Wielki Marty"
"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'"
"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!"
"Miłość, która zostaje"
"Sirāt"
"Tajny agent"
"Wartość sentymentalna"
"2000 metrów do Andrijiwki"
"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"
"Moja mama Jayne"
"Natchez"
"Orwell: 2+2=5"
"Father Mother Sister Brother"
"Good Boy"
"Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
"Łobuz"
"Od nowa"
"Oddaj ją"
"Oszołomy z Baltimore"
"Przyjaźń"
"Sorry, Baby"
"The Mastermind"