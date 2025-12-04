"Jedna bitwa po drugiej" znów wygrywa. Inne filmy nie miały szans

National Board of Review of Motion Pictures to organizacja non-profit. Została założona w 1909 roku, a jej celem była klasyfikacja wchodzących na ekrany produkcji ze względu na zawarte w nich treści. Z czasem zaczęła ona tracić na znaczeniu z powodu powołania Motion Picture Association of America, przyznającego kategorie wiekowe.

Od 1930 roku NBR publikuje swe listy najlepszych filmów roku. Od 1936 roku organizacja skupia się przede wszystkim na działalności krytycznej. Jej nagrody są jednymi z pierwszych w sezonie oscarowym. Często uznaje się je za dobry prognostyk przed wręczeniem wyróżnień Akademii.

"Jedna bitwa po drugiej" rozgromiła konkurencję podczas rozdania nagród National Board of Review

Aż pięć nagród NBR za 2025 roku otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. To kolejny triumf produkcji po nagrodach Gotham i Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Nowego Jorku. NBR przyznała jej wyróżnienia za film roku, reżyserię, aktora pierwszoplanowego (Leonardo DiCaprio), aktora drugoplanowego (Benicio del Toro) i przełom aktorski (Chase Infiniti).

Pełna lista laureatów nagród National Board of Review 2025

Najlepszy film

"Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy aktor

Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Najlepszy debiut reżyserski

Eva Victor, "Sorry, Baby"

Przełomowy występ aktorski

Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy scenariusz oryginalny

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Clint Bentley i Greg Kwedar, "Sny o pociągach"

Najlepszy film animowany

"Arco"

Najlepszy film międzynarodowy

"To był zwykły przypadek"

Najlepszy dokument

"Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"

Najlepsze zdjęcia

Autumn Durald Arkapaw, "Grzesznicy"

Najlepsza koordynacja kaskaderów

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Najlepsze filmy roku

"Avatar: Ogień i popiół"

"Grzesznicy"

"F1"

"Frankenstein"

"Jay Kelly"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Rodzina do wynajęcia"

"Sny o pociągach"

"Wicked: Na dobre"

"Wielki Marty"

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'"

Najlepsze filmy międzynarodowe

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!"

"Miłość, która zostaje"

"Sirāt"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

Najlepsze dokumenty

"2000 metrów do Andrijiwki"

"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"

"Moja mama Jayne"

"Natchez"

"Orwell: 2+2=5"

Najlepsze filmy niezależne

"Father Mother Sister Brother"

"Good Boy"

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

"Łobuz"

"Od nowa"

"Oddaj ją"

"Oszołomy z Baltimore"

"Przyjaźń"

"Sorry, Baby"

"The Mastermind"