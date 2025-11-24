Jeden z najlepszych polskich debiutów ostatnich lat w grudniu w kinach

"Camper": nagrodzony na festiwalu "Młodzi i Film" debiut nareszcie w kinach

"Camper" to kino drogi. Debiut fabularny Łukasza Suchockiego otrzymał na festiwalu "Młodzi i Film" (2024) Jantara w kategorii odkrycie aktorskie dla Dagmary Brodziak i Aleksandry Jachymek. Jurorzy w swym uzasadnieniu napisali: "za wiarygodny portret młodych współczesnych kobiet. Aktorki, swoimi kreacjami, stawiają pytanie jak pogodzić potrzebę wolności z potrzebą poczucia bezpieczeństwa. Za niezwykłą chemię, którą wytworzyły".

W Koszalinie swoje wyróżnienie filmowi przyznało również Stowarzyszenie Kin Studyjnych: "za wyjątkowy powiew świeżości łączący w sobie unikalny styl wizualny, narracyjną dynamikę oraz śmiałe podejście do poruszanych tematów. Czuliśmy się zaproszeni do campera, do jego ciasnego wnętrza przepełnionego emocjami uchwyconymi w bliskich ujęciach oraz swobodnych i otwartych postawach bohaterów. Filmowa odyseja w poszukiwaniu siebie, spełnienia i samoakceptacji przerodziła się w podróż ku dojrzałości".

"'Camper' jest rodzajem eksperymentu. Naszym założeniem było stworzenie psychologicznych portretów czwórki bohaterów oraz zaprojektowanie fabuły, która rozwija się na kilka alternatywnych sposobów - w zależności od tego, co wydarzy się po drodze. Powstało swego rodzaju 'drzewo możliwości' z punktami zwrotnymi, które prowadzą do kolejnych tajemnic bohaterów" - mówi reżyser Łukasz Suchocki.

"Wszystkie dialogi są improwizowane. Aktorzy znali jedynie te informacje o swoich postaciach i współtowarzyszach, które były im niezbędne - resztę odkrywali w trakcie zdjęć (...) Cały koncept polegał na tym, aby łapać prawdziwe momenty reakcji, które czasami są nie do odtworzenia. Dlatego film praktycznie nie miał dubli: wszystko, co kręciliśmy, było tym, co się działo naprawdę. Absolutny naturalizm" - dodaje.

Zdjęcie Aleksandra Jachymek, Michał Krzywicki, Dagmara Brodziak i Szymon Milas w filmie "Camper" / Galapagos Films / materiały prasowe

"Camper": fabuła, obsada

Robert i Klaudia borykają się z problemami w związku. Robert inwestuje w start-up, który powoli przestaje mieć szansę na sukces. Tymczasem Klaudia, zajmująca wysokie stanowisko w korporacji, czuje się wypalona. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż camperem przez Europę. W jej trakcie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.

Za reżyserię odpowiada Łukasz Suchocki, który wspólnie z Filipem Hilleslandem jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Dagmara Brodziak, Aleksandra Jachymek, Michał Krzywicki i Szymon Milas.

Światowa premiera filmu "Camper" odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mostra w São Paulo. Pokazywany był także na festiwalu "Młodzi i Film", Przeglądzie Kino na Granicy oraz Tofifest Film Festival.

Kinowa premiera filmu 12 grudnia 2025. "Campera" na ekrany wprowadza firma Galapagos Film.