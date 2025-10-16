Jan Holoubek wszedł na plan nowego filmu. O czym opowiada?

Akcja "Dzikiego, dzikiego Wschodu" będzie się rozgrywała na ziemiach okupowanych w 1943 roku. Głównym bohaterem jest niemiecki urzędnik Martin Wolff, który przybywa do małej wioski, by wyjaśnić tajemnicę zniknięcia żydowskiego prawnika. Jego pojawienie się burzy kruchy porządek panujący między przerażonymi miejscowymi, kolaborantami i nazistowskimi władzami. Na wieść o majątku prawnika do głosu dochodzą chciwość i zdrada. Śledztwo Wolffa ujawnia najmroczniejsze tajemnice wioski.

"Scenariusz powstawał przez lata, ale jego tematyka wydaje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Nienawiść nie zniknęła. Zawsze powraca i zmienia się z każdym pokoleniem. Sednem naszej historii jest cykl przemocy i potrzeba do przeciwstawienia się mu" – mówił Holoubek.

"Dziki, dziki Wschód". Twórcy

Producentami "Dzikiego, dzikiego Wschodu" będą, poza Holoubkiem, Bogna Szewczyk-Skupień, Klaudia Śmieja-Rostworowska i Ewa Puszczyńska. Scenariusz napisała Aleksandra Takuska. W rolach głównych zobaczymy Italy’ego Tirana i Joannę Kulig. W obsadzie znaleźli się także Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Jan Bülow i Jacek Beler.

Zdjęcia do filmu odbędą się w Polsce i Litwie. Polskim dystrybutorem jest Warner Bros. Entertainment Polska. Jednym z producentów jest TVN Warner Bros. Discovery. Film otrzymał finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Dziki, dziki Wschód". Kolejny wielki film Jana Holoubka

Dla reżysera to kolejny ambitny projekt w karierze. Holoubek odpowiadał wcześniej za uznane seriale "Rojst" i "Wielka woda". Jest laureatem Orła, polskiej nagrody filmowej, za reżyserię "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy" oraz nagrody na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za reżyserię filmu "Doppelgänger. Sobowtór". Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier końcówki 2025 roku jest jego najnowszy serial "Heweliusz".