Jamie Lee Curtis broni swojego filmu przed negatywnymi recenzjami. "Nie za ostro?"

W serwisie Rotten Tomatoes "Zakręcony piątek 2" ma 73% pozytywnych recenzji. Wśród malkontentów znalazła się Stephanie Zacharek z magazynu "Time". "O ile mi wiadomo, nikt nie prosił Disneya o kontynuację optymistycznej i zaskakująco nudnej komedii o różnicy pokoleń z 2003 roku" – napisała krytyczka.

"Trochę za ostro. Niektórzy pokochali ten film. Na przykład ja" – odpisała jej Curtis w mediach społecznościowych.

Wideo "Zakręcony piątek 2" [trailer]

Komedia w reżyserii Nishy Ganatry kosztowała 42 miliony dolarów. Przewiduje się, że w swój pierwszy weekend zarobi w Stanach Zjednoczonych około 32 milionów dolarów.

"Zakręcony piątek". O czym opowiada kultowa komedia?

Fabuła "Zakręconego piątku" z 2003 roku skupiała się na doktor Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) i nastoletniej Anne (Lindsay Lohan), które nie do końca dogadują się ze sobą. Pewnego dnia, za sprawą magicznego działania chińskich ciasteczek z wróżbą, matka i córka zamieniają się ciałami, co prowadzi do niekontrolowanych wydarzeń.

W kontynuacji Anne ma córkę Harper (Julia Butters) i szykuje się do ślubu z Erikiem (Manny Jacinto). Dochodzi do ponownej zamiany ciał. Tym razem Anne trafia do ciała Harper i vice versa. Z kolei Tess zamienia się z Lilly (Sophia Hammons), córką Erika.