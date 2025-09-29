"Jay Kelly": co wiemy o filmie?

"Jay Kelly" to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (George Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach ("Historia małżeńska", "Biały szum") łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas" - czytamy w informacji prasowej.



W filmie "Jay Kelly" George Clooney i Adam Sandler po raz pierwszy wystąpią razem na ekranie. W obsadzie znaleźli się również Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher oraz Stacy Keach.

Premiera światowa miała miejsce 28 sierpnia 2025 r. na 82. Festiwalu Filmowym w Wenecji.

"Jay Kelly": data premiery i zwiastun

Film "Jay Kelly" będzie można zobaczyć na Netfliksie 5 grudnia. Opublikowano nowy zwiastun produkcji. "Spójrz na siebie. Jesteś amerykańskim marzeniem. Ostatnim ze starych gwiazd" - mówi bohater Sandlera do tytułowego Jaya Kelly'ego, granego przez Clooneya. Zobaczcie pełną zapowiedź poniżej!

Wideo "Jay Kelly": Oficjalny zwiastun