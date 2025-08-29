To najlepsza rola w karierze gwiazdy? Recenzenci są zgodni

"Jay Kelly": gwiazdorska obsada filmu Netfliksa

"Jay Kelly" to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (George Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach ("Historia małżeńska", "Biały szum") łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas" - czytamy w informacji prasowej.

W filmie "Jay Kelly" George Clooney (którego ostatnio mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak "Samotne wilki" czy "Bilet do raju") i Adam Sandler ("Astronauta", "Farciarz Gilmore") po raz pierwszy wystąpią razem na ekranie. W obsadzie znaleźli się również Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher oraz Stacy Keach.

"Jay Kelly": pokaz na festiwalu w Wenecji. Pierwsze recenzje

Komedia "Jay Kelly" miała swoją premierę podczas festiwalu filmowego w Wenecji w czwartek wieczorem, a krytycy zaczynają już wydawać swoje opinie.

Tim Grierson z magazynu "Screen International" również docenia grę Clooneya, mówiąc, że jego "oldschoolowa hollywoodzka uroda w połączeniu z wrażliwością, którą wniósł do dramatów takich jak 'Spadkobiercy', pozwala Jayowi być fascynująco złożoną postacią". Bilge Ebiri z serwisu Vulture twierdzi, że to prawdopodobnie najlepsza rola w karierze Clooneya. Przedstawiciel serwisu The Wrap docenia, że opowieść, poza elementami humorystycznymi, niesie wiele wartości: "Noah Baumbach ponownie osiągnął równowagę, tworząc film, który przypomina komedię, ale ma wiele do przekazania".

Z drugiej strony Peter Bradshaw z The Guardian przyznał filmowi zaledwie jedną gwiazdkę na pięć: "Ostre spostrzeżenia na temat okrucieństwa show-biznesu są niwelowane przez hollywoodzką samouwielbienie i samoprzebaczenie oraz żartobliwą nie-komedię". IndieWire przyznało filmowi ocenę B-, nazywając go "delikatnym i smutnym" oraz stwierdzając, że "scenariusz sentymentalnego filmu Noaha Baumbacha gubi się w drodze do zakończenia".

"Jay Kelly": kiedy i gdzie oglądać?

"Jay Kelly" będzie można zobaczyć na Netfliksie 5 grudnia.

