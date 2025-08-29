To najlepsza rola w karierze gwiazdy? Recenzenci są zgodni
Publiczność zgromadzona na festiwalu filmowym w Wenecji miała już okazję zapoznać się z najnowszym dziełem Noaha Baumbacha "Jay Kelly". Produkcja z udziałem George'a Clooneya oraz Adama Sandlera za kilka miesięcy trafi również na platformę Netfliks. W sieci pojawiły się już pierwsze opinie. Co o filmie piszą recenzenci?
"Jay Kelly" to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (George Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach ("Historia małżeńska", "Biały szum") łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas" - czytamy w informacji prasowej.
W filmie "Jay Kelly" George Clooney (którego ostatnio mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak "Samotne wilki" czy "Bilet do raju") i Adam Sandler ("Astronauta", "Farciarz Gilmore") po raz pierwszy wystąpią razem na ekranie. W obsadzie znaleźli się również Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher oraz Stacy Keach.
Komedia "Jay Kelly" miała swoją premierę podczas festiwalu filmowego w Wenecji w czwartek wieczorem, a krytycy zaczynają już wydawać swoje opinie.
Tim Grierson z magazynu "Screen International" również docenia grę Clooneya, mówiąc, że jego "oldschoolowa hollywoodzka uroda w połączeniu z wrażliwością, którą wniósł do dramatów takich jak 'Spadkobiercy', pozwala Jayowi być fascynująco złożoną postacią". Bilge Ebiri z serwisu Vulture twierdzi, że to prawdopodobnie najlepsza rola w karierze Clooneya. Przedstawiciel serwisu The Wrap docenia, że opowieść, poza elementami humorystycznymi, niesie wiele wartości: "Noah Baumbach ponownie osiągnął równowagę, tworząc film, który przypomina komedię, ale ma wiele do przekazania".
Z drugiej strony Peter Bradshaw z The Guardian przyznał filmowi zaledwie jedną gwiazdkę na pięć: "Ostre spostrzeżenia na temat okrucieństwa show-biznesu są niwelowane przez hollywoodzką samouwielbienie i samoprzebaczenie oraz żartobliwą nie-komedię". IndieWire przyznało filmowi ocenę B-, nazywając go "delikatnym i smutnym" oraz stwierdzając, że "scenariusz sentymentalnego filmu Noaha Baumbacha gubi się w drodze do zakończenia".
"Jay Kelly" będzie można zobaczyć na Netfliksie 5 grudnia.
