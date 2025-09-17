Amerykański gwiazdor zdobył popularność w głośnych serialach

Kyle przyszedł na świat jako najmłodszy syn Edwarda Chandlera, przedstawiciela handlowego i Sally Jaenette, hodowczyni i trenerki psów. Młody Kyle często pomagał rodzicom przy hodowli dogów niemieckich oraz jeździł z nimi na zawody. W 1979 roku wstąpił do szkółki piłkarskiej, lecz już rok później przestał uczęszczać na zajęcia, gdy jego ojciec niespodziewanie zmarł. 14-latek znalazł pocieszenie w zajęciach aktorskich. W 1988 uczęszczał na wydział teatralny na University of Georgia i w tym samym roku podpisał kontrakt z American Broadcasting Company.

Karierę zaczął od grania w wielu produkcjach odcinkowych CBS. Zadebiutował rolą Skinnera w "Quiet Victory: The Charlie Wedemeyer Story". Później pojawił się w "Unconquered" i "Rodzinnych pojednaniach". W serialu "Rok w piekle" wystąpił w roli szeregowego Williama Grinera, a potem dołączył do obsad filmów "Barwy zmierzchu" i "Sielska kraina".

W serialu "Homefront" produkowanym przez ABC zagrał swoją pierwszą główną rolę. Wcielił się tam w gracza baseballu Jeffa Metcalfa. Kilka lat później pojawił się w kolejnej realizacji CBS - "Zdarzyło się jutro". Za rolę maklera giełdowego Gary'ego Hobsona otrzymał w 1997 roku nagrodę Saturna w kategorii najlepszy aktor telewizyjny.

Największą sławę przyniosły mu role w dwóch popularnych serialach. W latach 2006-2007 wcielał się w Dylana Younga w "Chirurgach", a w 2011 roku zakończył swoją przygodę z "Friday Night Lights", gdzie grał Erica Taylora, trenera futbolu. To właśnie ten tytuł przyniósł mu upragnioną statuetkę Emmy w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym.

Kyle Chandler na wielkim ekranie

Kyle'a Chandlera widywaliśmy też na wielkim ekranie. Wcielił się w Bruce'a Baxtera w "King Kongu", Johna Driscolla w "Dniu, w którym zatrzymała się Ziemia", Jacksona Lamba w "Super 8" i Hamiltona Jordana w "Operacji Argo", za którego został nagrodzony przez Amerykańską Gildię Aktorów Filmowych.

Później z jego udziałem debiutowały filmy "Wróg numer jeden", "Cudowne tu i teraz", "Wieczór gier", "Znowu w akcji", "Pierwszy człowiek", "Wilk z Wall Street" czy "Manchester by the Sea". Trzy ostatnie tytuły były w szczególności uznane przez publiczność i krytyków.

W 2026 roku zadebiutuje najnowszy film z udziałem aktora. W "Łupie" oprócz Kyle'a Chandlera zobaczymy także Matta Damona, Bena Afflecka i Stevena Yeuna. Jednym z ostatnich głośniejszych projektów gwiazdy jest serial "Bloodline" z 2017 roku, w którym Amerykanin wcielił się w Johna Rayburna. Thriller psychologiczny zrealizowany przez Netfliksa doczekał się trzech sezonów i zebrał pozytywne opinie widzów.

Córka idzie w ślady ojca. Kim jest Syndey Chandler?

Kyle Chandler w 1995 roku poślubił scenarzystę Kathryn Macquarrie (teraz Chandler), z którą żyje w szczęśliwym małżeństwie do dziś. para doczekała się dwóch córek - Sydney i Sawyer. Co ciekawe - Sydney poszła w ślady znanego taty.

Zdjęcie Kyle Chandler z żoną Kathryn Chandler / Ian West/ Press Association / Getty Images

"Mój tata jest aktorem, ale nigdy nie chciałam robić tego, co moi rodzice. Trzymałam się od tego z daleka" - przyznała w wywiadzie dla "WWD".

Dopiero, gdy spróbowała sił na zajęciach aktorskich i zagrała swoją pierwszą scenę, poczuła, że to coś dla niej. "Mój umysł się wyciszył. Byłam tak obecna w tej chwili, że zastanawiałam się: 'Co to jest?!'. To mnie ujęło" - wyznała 29-latka.

Po tym jak Syndey wystąpiła w filmie "Nie martw się, kochanie", miniserialu "Pistols" i kryminale "Sugar", twórcy serialu "Obcy: Ziemia", który jest jednocześnie kontynuacją i prequelem kultowej serii rozpoczętej w 1979 roku, dostrzegli w Sydney ogromny talent. Powierzyli jej zadanie odegrania głównej bohaterki - Wendy. Produkcja miała swoją premierę w Polsce 12 sierpnia 2025 roku na Disney+ i doczekała się wielu pozytywnych recenzji. Co ciekawe - to właśnie sławny ojciec Sydney pomógł jej nagrać taśmę na casting, gdy starała się o rolę w głośnej produkcji.

Zdjęcie Sydney Chandler z ojcem Kyle'em Chandlerem / Eric Charbonneau / Getty Images

