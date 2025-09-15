Oto polski kandydat do Oscara! Wybrano film Agnieszki Holland
Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił naszego kandydata do Oscara. 15 marca 2026 roku na gali w Los Angeles Polskę ma szansę reprezentować film Agnieszki Holland "Franz Kafka" - poinformowała w Warszawie Komisja Oscarowa pod przewodnictwem cenionej producentki Ewy Puszczyńskiej. Tytuł triumfował spośród siedmiu zgłoszonych i ocenionych produkcji.
W poniedziałek o 14:40 w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie został ogłoszony polski kandydat do 98. edycji nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy".
Komisja Oscarowa pod przewodnictwem znanej i cenionej producentki Ewy Puszczyńskiej ("Ida", "Zimna wojna", "Strefa interesów", "Aida", "Silent Twins", "Zabij to i wyjedź z tego miasta") uznała, że Polskę reprezentować będzie film Agnieszki Holland "Franz Kafka".
W ramach tegorocznego naboru zgłoszono 7 filmów:
1. "Pociągi" reż. Maciej J. Drygas
2. "Vinci 2" reż. Juliusz Machulski
3. "Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
4. "Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński
5. "Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
6. "Dwie siostry" reż. Łukasz Karwowski
7. "Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar
"Kafka jest dla mnie bardzo ważny i do Kafki mam stosunek bardzo osobisty. Kiedyś powiedziałam, że czuję, jakby był moim młodszym bratem, którym powinnam się zaopiekować" - powiedziała PAP Life Agnieszka Holland.
"Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę - czytamy na stronie PISF.
Przypomnijmy, że film "Franz Kafka" mógł być zgłoszony do Oscara przez Czechów [to polsko-czeska produkcja], ale ostatecznie nie został wzięty pod uwagę podczas głosowania. Czesi wybrali dokument Kláry Tasovskiej "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała" (I'm Not Everything I Want to Be), opowiadający o fotografce Libuše Jarcovjákovej.
Film "Franz Kafka" trafi na ekrany polskich kin 24 października. Wcześniej będzie walczył o nagrody w Konkursie Głównym podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do kin produkcję Agnieszki Holland wprowadza firma Kino Świat.
Skład Komisji Oscarowej powołanej do wyboru filmu, ubiegającego się o nominację, został zaakceptowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. W składzie tej komisji znaleźli się:
Ewa Puszczyńska - przewodnicząca Komisji Oscarowej
Agatha Dominik
Kamila Dorbach
Bartosz Konopka
Joanna Kos-Krauze
Hanna Raniszewska
Krzysztof Spór
Krzysztof Terej
Grażyna Torbicka
W Komisji miała być jeszcze Katarzyna Sobańska (podana i zaakceptowana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej), ale po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej, została ona wyłączona z udziału w posiedzeniu Komisji Oscarowej, a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara. Powodem jej usunięcia był zawodowe zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów - Katarzyna Sobańska jest autorką scenografii i dekoracji wnętrz do filmu "Chopin, Chopin!".
Przypomnijmy, że polskim kandydatem do Oscara w 2025 roku był film Damiana Kocura "Pod wulkanem". W 2024 roku Polska zgłosiła produkcję "Chłopi" D.K. i Hugh Welchmanów, a w 2023 - "IO" Jerzego Skolimowskiego.
Z tych trzech tytułów tylko "IO" trafiło do oscarowej piątki i zdobyło nominację.