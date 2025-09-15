Oto polski kandydat do Oscara! Wybrano film Agnieszki Holland

W poniedziałek o 14:40 w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie został ogłoszony polski kandydat do 98. edycji nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy".

Komisja Oscarowa pod przewodnictwem znanej i cenionej producentki Ewy Puszczyńskiej ("Ida", "Zimna wojna", "Strefa interesów", "Aida", "Silent Twins", "Zabij to i wyjedź z tego miasta") uznała, że Polskę reprezentować będzie film Agnieszki Holland "Franz Kafka" .

W ramach tegorocznego naboru zgłoszono 7 filmów:

1. "Pociągi" reż. Maciej J. Drygas

2. "Vinci 2" reż. Juliusz Machulski

3. "Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland

4. "Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński

5. "Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski

6. "Dwie siostry" reż. Łukasz Karwowski

7. "Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar

"Kafka jest dla mnie bardzo ważny i do Kafki mam stosunek bardzo osobisty. Kiedyś powiedziałam, że czuję, jakby był moim młodszym bratem, którym powinnam się zaopiekować" - powiedziała PAP Life Agnieszka Holland.

"Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę - czytamy na stronie PISF.



Przypomnijmy, że film "Franz Kafka" mógł być zgłoszony do Oscara przez Czechów [to polsko-czeska produkcja], ale ostatecznie nie został wzięty pod uwagę podczas głosowania. Czesi wybrali dokument Kláry Tasovskiej "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała" (I'm Not Everything I Want to Be), opowiadający o fotografce Libuše Jarcovjákovej.

Film "Franz Kafka" trafi na ekrany polskich kin 24 października. Wcześniej będzie walczył o nagrody w Konkursie Głównym podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do kin produkcję Agnieszki Holland wprowadza firma Kino Świat.

Kto wybrał polskiego kandydata do Oscara?

Skład Komisji Oscarowej powołanej do wyboru filmu, ubiegającego się o nominację, został zaakceptowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. W składzie tej komisji znaleźli się:

Ewa Puszczyńska - przewodnicząca Komisji Oscarowej

Agatha Dominik

Kamila Dorbach

Bartosz Konopka

Joanna Kos-Krauze

Hanna Raniszewska

Krzysztof Spór

Krzysztof Terej

Grażyna Torbicka



W Komisji miała być jeszcze Katarzyna Sobańska (podana i zaakceptowana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej), ale po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej, została ona wyłączona z udziału w posiedzeniu Komisji Oscarowej, a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara. Powodem jej usunięcia był zawodowe zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów - Katarzyna Sobańska jest autorką scenografii i dekoracji wnętrz do filmu "Chopin, Chopin!" .

Kto walczył o oscarowe nomiancje w poprzednich latach?

Przypomnijmy, że polskim kandydatem do Oscara w 2025 roku był film Damiana Kocura "Pod wulkanem". W 2024 roku Polska zgłosiła produkcję "Chłopi" D.K. i Hugh Welchmanów, a w 2023 - "IO" Jerzego Skolimowskiego.

Z tych trzech tytułów tylko "IO" trafiło do oscarowej piątki i zdobyło nominację.