Gwiazda "Stranger Things" w "Avengers"? Pohamujmy entuzjazm

Artykuł autorstwa Baza Bamigboye’a skupia się na zbliżającej premierze "Romea i Julii" na londyńskim West Endzie. Sink będzie partnerował Noah Jupe, którego zobaczymy niedługo w "Hamnecie". W dalszej części tekstu autor zaznacza, że aktorka pracuje na planie "Spider-Mana: Brand New Day". Zdradza także, że wie, iż Sink znajduje się w obsadzie "następnego filmu o Avengers", a zdjęcia odbędą się Londynie w 2026 roku.

Produkcja, o której wspomina, to "Avengers: Secret Wars". Będzie to zwieńczenie szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela i bezpośrednia kontynuacja filmu "Avengers: Doomsday", który wejdzie do kin 18 grudnia 2026 roku. Premiera "Secret Wars" jest przewidziana na 17 grudnia 2027 roku.

Sadie Sink w Kinowym Uniwersum Marvela. W kogo się wcieli?

Od kiedy ogłoszono włączenie Sink do obsady nowego "Spider-Mana", fani spekulują, w kogo miałaby się ona wcielić. Padają najróżniejsze pomysły – od Jean Grey z X-Men i Mayday Parker, córki superbohatera z alternatywnej rzeczywistości, do mniej znanych z postaci pokroju Rachel Cole z komiksów o Punisherze.

Gdyby Sink rzeczywiście pojawiła się w "Secret Wars", oznaczałoby to, że wcieli się w bohaterkę, która odegra ważną rolę w którymś z nadchodzących filmów Marvela lub dołączy do stałej obsady serii o Spider-Manie. Bamigboye nie przedstawił jednak żadnych dowodów na poparcie swoich rewelacji, a jego artykuł dotyczył zupełnie innych kwestii. Nie potwierdzili ich także przedstawiciele aktorki lub wytwórni Marvel Studios i Sony. Informację o udziale Sink w "Secret Wars" należy w tym momencie traktować jedynie jako plotkę.

"Spider-Man: Brand New Day". Co wiemy o filmie?

Zdjęcia do filmu "Spider-Man: Brand New Day" rozpoczęły się w Londynie w sierpniu 2025 roku. Sink miała zakończyć prace na planie w połowie listopada. Za kamerą produkcji stoi Destin Daniel Cretton, który współpracował z Marvelem wcześniej przy okazji "Shang-Chiego i legendy dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.

W roli głównej powróci Tom Holland. W filmie zobaczymy wiele znanych twarzy z poprzednich produkcji Marvela, między innymi Zendayę (Michelle "MJ" Jones), Jacoba Batalona (Ned Leeds), Jona Berenthala (Frank Castle/Punisher), Marka Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) i Michaela Mando (Mac Gargan/Scorpion). Wiadomo, że Marvin Jones III wcieli się w gangstera Tombstone’a. W obsadzie znaleźli się także Liza Colón-Zayas i Tramell Tillman. Tożsamość ich postaci, podobnie jak w przypadku Sink, nie jest znana.

"Spider-Man: Brand New Day" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku.