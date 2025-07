Gotowi na powrót do muzeum? Twórcy szykują kolejną część hitu

"Noc w muzeum": powstanie kolejna część hitu

Seria "Noc w muzeum" doczekała się trzech produkcji. Za reżyserię każdego z tytułów odpowiadał Shawn Levy. W 2022 roku zrealizowano również produkcję animowaną "Noc w muzeum: Kahmunrah powraca".

O nadchodzącej kontynuacji filmu na razie nie wiadomo wiele. Poinformowano dotychczas, że w historii pojawią się nowi bohaterowie. Fabuła będzie jednak bazować na znanym już pomyśle, czyli przygodach z udziałem ożywionych eksponatów. Scenariuszem nowej odsłony zajmie się Tripper Clancy ("Die Hart").

Reklama

"Noc w muzeum": o czym opowiadała komedia Shawna Levy'ego?

"Noc w muzeum" jest pobudzającą wyobraźnię fantazją, która prawdopodobnie pojawiła się w głowie każdego, kto miał okazję odwiedził muzeum: co by było, gdyby te wszystkie symbole przeszłości nagle ożyły i porzuciły ekspozycje? Głównym bohaterem historii jest Larry Daley (Ben Stiller), który wyrósł na niepoprawnego marzyciela i utopistę, niepotrafiącego żadnej ze swych wizji wprowadzić w życie. Co więcej, Larry chciałby być idealnym ojcem, który przyjmuje pracę nocnego strażnika, aby nie zawieść po raz kolejny swego syna.

"Larry jest takim facetem - wszyscy znamy ten typ - który wierzy w swoje marzenia, ale nie potrafi uwierzyć w siebie. Cały czas jego głowa wypełniona jest wielkimi ideami, a tymczasem nie ma nawet okazji, by dowieść sobie i rodzinie, że jest zdolny do odniesienia sukcesu - aż do tej chwili" - wyjaśniał współscenarzysta Robert Garant.

Zobacz też:

To nie jest klasyczna opowieść o Supermanie. Bohater zbudowany z kontrastów