George i Amal Clooneyowie uchodzą dziś za jedną z najpiękniejszych i najbardziej zgodnych par amerykańskiego show-biznesu. Hollywoodzki gwiazdor i pochodząca z Libanu prawniczka poznali się na przyjęciu zorganizowanym we włoskiej posiadłości aktora nad jeziorem Como. Nic jednak nie zapowiadało, że aktora i piękną adwokatkę połączy uczucie, które przetrwa lata. Clooney bowiem jedyne swoje małżeństwo zakończył słowami, które media natychmiast podchwyciły. "Nigdy więcej się nie ożenię" - mówił, tuż po rozwodzie z aktorką Talią Balsam. Wiele lat później zmienił jednak zdanie... Wszystko za sprawą spotkania z niezwykłą Amal Alamuddin.

George Clooney i Amal Clooney: Niezwykłe spotkanie

Jakiś czas temu George Clooney , goszcząc w programie "The Drew Barrymore Show", wrócił wspomnieniami do początków ich znajomości. Jak ujawnił, ślub z adwokatką przepowiedział mu jego agent i bliski przyjaciel. "Pamiętam, jak zadzwonił do mnie Bryan Lourd, który poznał Amal na innej imprezie. Wyjawiła mu wtedy, że ma zamiar przyjechać nad Como ze swoją przyjaciółką. Powiedział: 'Na twoje przyjęcie wybiera się dziewczyna, którą poślubisz'. Odparłem, że jest idiotą. Myślałem, że to absurdalne" - wyznał gwiazdor.

Zdjęcie Amal i George Clooney / AFP

Clooney przez lata uchodził za zagorzałego przeciwnika instytucji małżeństwa. Choć bowiem spotykał się z wieloma kobietami, m.in. z Renée Zellweger, Lucy Liu, dziennikarką "The New Yorker" Sarah Larson, modelką Lisą Snowdon i włoską prezenterką telewizyjną Elisabettą Canalis, to z żadną z nich nie związał się jednak na dłużej. Podobno dlatego, że nie w smak mu były zobowiązania i wizja zakładania rodziny.



Swoje podejście gwiazdor zmienił dopiero pod wpływem pięknej prawniczki. "Zakochałem się w niej od razu. Gdy się poznaliśmy, całą noc rozmawialiśmy. Zaczęliśmy pisać do siebie listy, co zresztą robimy do dziś. Zostawiamy je na poduszce" - ujawnił aktor.

O niezwykłym spotkaniu opowiadała także Amal.

"To taka rzecz w życiu, która ma największy wpływ na nasze szczęście, a my mamy na nią najmniejszy wpływ. Czy w końcu znajdziesz tę właściwą osobę? Ja miałam 35 lat, kiedy go spotkałam. Nie byłam pewna, czy mi się to kiedykolwiek jeszcze przytrafi. A nie chciałam wychodzić za mąż i mieć rodziny bez tego "czegoś"" - wyznała.

Kilka miesięcy później byli już zaręczeni, a w 2014 roku odbył się ich bajkowy ślub. Para przysięgała sobie miłość w Wenecji. Na liście gości znalazło się około stu gości, w tym sporo sław z Hollywood. Wśród nich m.in. Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck, Anna Wintour, Bono, Cindy Crawford, czy Emily Blunt.

W 2017 roku małżonkowie zostali rodzicami. Na świat przyszły bliźniaki - córeczka Ella i syn Aleksander.

"Nie planowaliśmy tego. Nie rozmawialiśmy też o tym, dopóki się nie pobraliśmy. Dopiero po ślubie oboje poczuliśmy, że byłoby wspaniale mieć się z kim naszym szczęściem podzielić" - przyznał aktor w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Amal i George Clooney / AFP

"Dziś nie potrafię już zasnąć, gdy nie ma go przy mnie"

62-letni aktor i jego 17 lat młodsza żona, mimo upływu czasu, wciąż tworzą zgrany duet. Choć media co jakiś czas rozpisują się o kryzysie w ich związku, oni konsekwentnie im zaprzeczają, co jakiś czas opowiadając o łączącym ich silnym uczuciu.

"Gdy go poznałam, szybko zrozumiałam, że nieważne co by się stało, i tak nigdy nie będę chciała być z nikim innym. Dziś nie potrafię już zasnąć, gdy nie ma go przy mnie. Gdy go poznałam, pisał do mnie śmieszne sms-y i podrzucał mi do torby miłosne liściki. Minęło 5 lat i nic się w tej sprawie nie zmieniło" - opowiadała Amal, wręczając mężowi nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości.

Zdjęcie George Clooney z piękną żoną Amal na festiwalu w Cannes / AFP

"Dałeś mi miłość, o której zawsze marzyłam. Jesteś najlepszym mężem i ojcem. Wypełniasz nasz dom śmiechem i szczęściem. Jestem z ciebie dumna. A kiedy nasze dzieci zorientują się już, że "dada" jest filmowym Batmanem i przyjacielem Mary Poppins, będą dumne co najmniej tak, jak ja" - dodała.

Dziś Amal Clooney kończy 45 lat i chyba śmiało może powiedzieć, że jest kobietą spełnioną.

